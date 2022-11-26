Tutti gli articoli di Società
«Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche, attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno. Non è l’attivismo che salva ma l’attenzione sincera e generosa», il messaggio di Papa Francesco è inciso sui depliant che i volontari del Banco alimentare stanno distribuendo in queste ore a quanti intendono contribuire alla colletta alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus e giunta quest’anno alla ventiseiesima edizione. A Vibo Valentia davanti a diversi supermercati della città i volontari, per la maggior parte studenti, stanno raccogliendo cibo destinato ai meno abbienti. [Continua in basso]
La generosità dei vibonesi anche quest’anno non ha deluso le aspettative. I carrelli della spesa solidale sono stati riempiti di verdura, carne e tonno in scatola, passata di pomodoro, olio, latte e alimenti per l’infanzia. Un allarme povertà lanciato nei mesi scorsi da Antonello Murone, presidente del Banco Alimentare che ogni giorno raccoglie e distribuisce generi di prima necessità in favore dei bisognosi. «In seguito alla pandemia e a causa del caro bollette i bisognosi sono aumentati del 50%», ha affermato Murone. All’iniziativa di solidarietà hanno aderito diverse associazioni del territorio, come la sezione Arbitri di Vibo Valentia.
«Un gesto concreto a dimostrazione della nostra solidarietà nei confronti delle persone bisognose del territorio, meno fortunate di noi. L’Associazione italiana arbitri – ha affermato il segretario Raffaele Trapasso – non è solo calcio, gare arbitrare, allenamenti e riunioni tecniche, ma è anche e soprattutto questo».
