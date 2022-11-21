Il cordoglio del consigliere regionale e coordinatore calabrese di “Italia al Centro” per l'improvvisa scomparsa del medico e responsabile Servizio sanità e Igiene dell'Asp di Vibo

«Quando se ne va un medico non scompare solo un operatore sanitario che si è preso cura di chi aveva bisogno ma anche un “confessore” con cui tutti si confidano e si affidano con cieca fiducia». Il consigliere regionale e coordinatore in Calabria di “Italia al Centro” Francesco De Nisi affida a queste parole la sua vicinanza alla famiglia per l’improvvisa scomparsa del dottor Antonio Demonte, 62 anni, responsabile del Servizio Sanità, Igiene ed infettivologia dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. «Il dottor Demonte – ricorda De Nisi – ha incarnato perfettamente il senso della sua professione facendone una nobile missione di vita che lo ha portato a diventare un insostituibile punto di riferimento per l’intero territorio Vibonese». [Continua in basso]

«Durante la fase più acuta della pandemia da coronavirus – aggiunge-, chiamato a gestire la rilevazione e il tracciamento dei contagi, in totale sinergia con sindaci ed amministratori, non ha indietreggiato di un solo centimetro di fronte alla prevaricante minaccia, anteponendo gli interessi generali della collettività alla salute personale». De Nisi conclude sottolineando che anche oltre il confine lavorativo ufficiale «il dottor Demonte è sempre stato totalmente a disposizione del comprensorio che lo aveva “eletto” suo paladino sanitario in un afflato di reciproca fiducia da cui è scaturito un patrimonio di storie e di valori che, da oggi in poi, varrà la pena ricordare e trasmettere alla future generazioni».