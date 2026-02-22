Risultato di pregio per il professionista originario di Vibo che si è cimentato nella categoria K1 singolo. Il presidente Loiacono: «Traguardo che rende onore a tutta l’associazione»

Eccellenze vibonesi brillano in occasione dei Campionati della cucina italiana. La decima edizione, ospitata a Rimini, ha visto come protagonista Michelino Lo Schiavo. Il professionista, originario di Vibo, è parte integrante dell'Associazione provinciale cuochi Vibonesi (affiliata alla Federazione italiana cuochi), rappresentata dal presidente Costantino Loiacono.

La medaglia d’argento

In occasione dell’attesa competizione culinaria, Lo Schiavo si è cimentato nella categoria K1 singolo con il piatto “Rombo in equilibrio” agguantando ancora una volta il podio e in particolare la prestigiosa medaglia d’argento dopo il bronzo ottenuto lo scorso anno.

«Un traguardo che conferma talento, professionalità, dedizione e spirito di crescita continua, qualità che rendono onore non solo alla sua persona ma a tutta la nostra Associazione», sottolinea il presidente dell’Associazione A.p.c.V. Loiacono che, insieme al direttivo e ai vari soci «con orgoglio», esprime «le più sincere congratulazioni per l’importante risultato raggiunto, con l’augurio di nuovi e meritati successi futuri».