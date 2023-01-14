Nel corso della manifestazione “Nessun limite dello sport” la testimonianza di Gianvittorio Longo, campione italiano di nuoto

La giornata dello sport, con tanti atleti, a raccontare agli studenti la loro esperienza, di vita e non solo. Lo slogan "Nessun limite dello sport" ha identificato la 5ª edizione della manifestazione che si è svolta al Liceo Scientifico "G. Berto" di Vibo. Racconti di sport e varie attività hanno caratterizzato un evento partecipato e ricco di ospiti. A fare gli onori di casa il dirigente scolastico Licia Maria Bevilacqua, che ha così aperto i lavori moderati dal giornalista di Lac Tv Roberto Saverino. Numerosi gli esponenti di vari sport presenti nell'Aula Magna dell'Istituto, i quali hanno raccontato la propria esperienza sportiva, i sogni e le speranze, gli obiettivi e i traguardi raggiunti, senza tralasciare l'impegno scolastico. Nutrita la presenza di giocatori della Tonno Callipo, che hanno fra l'altro invitato i ragazzi a partecipare numerosi alla semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì sera al PalaMaiata di Vibo contro Bergamo.

Santiago Orduna, Cosimo Balestra, JJ Terpin, Mimmo Cavaccini e Paul Buchegger sono intervenuti nel corso della manifestazione, raccontando agli studenti il loro percorso sportivo e parlando di vari aspetti legati alla pallavolo, alla scuola e alla loro vita di tutti i giorni.Il calcio è stato rappresentato dalla Vibonese, con in testa il presidente Pippo Caffo, il quale ha ribadito l’invito a seguire la squadra, spiegando così l’attuale momento che sta vivendo il club rossoblù. Con lui il difensore Bonnin, ma anche il tecnico Modica e il preparatore atletico Leone, con questi ultimi due a spiegare le metodologie di lavoro utilizzate nel loro percorso professionale. Quindi ecco il rugby, con due protagonisti illustri, entrambi ex giocatori della Nazionale azzurra: Giovanbattista Venditti, attuale team manager dell’Italia maschile, e Giuliana Campanella, anche lei ex atleta e attualmente allenatrice e team manager della Nazionale femminile. Con loro Giuseppe Berretti, tecnico federale nonché sovrintendente della Polizia di Stato.

La farmacista e dietista Rossana Aragona si è soffermata sull’importanza di una corretta e sana alimentazione, e vi è quindi stato l’intervento di Walter Malacrino, segretario regionale Sport e Salute Calabria. A rappresentare il settore del sollevamento pesi Moreno Boer, tecnico delle Fiamme Oro, ex olimpionico e campione italiano per ben 19 volte. Uno dei suoi allievi è Simone Abati, fra l’altro studente del Liceo Scientifico, il quale assieme ad altri componenti della squadra ha svolto anche una esibizione nell’Aula magna.Infine sono arrivate le testimonianze dallo sport paralimpico con Antonello Scaiola, presidente Cip Calabria, Elisabetta Carioti, responsabile provinciale, e Gianvittorio Longo, campione italiano di nuoto e componente della Nazionale di pallanuoto. Un ricco parterre, insomma, per quella che è stata a tutti gli effetti una giornata nella quale, dai racconti dei protagonisti, è emerso fuori che veramente non ci sono limiti nello sport.