Il ricercatore dell'Unical ha ricevuto il riconoscimento dalla rivista “Mdpi”, per i risultati globali nel campo della sostenibilità e dell’efficienza energetica

Mileto terra di poeti, storici, cantori, musicisti, preti, mistici e… scienziati. Dopo l’astrofisico Rocco Lico, membro di spicco del team internazionale che ha sviluppato la prima immagine sul buco nero, un altro giovane vibonese – anch’esso natio della cittadina normanna – sale agli onori della cronaca per il suo genio ed emerge nel campo della ricerca scientifica a livello mondiale. Si tratta, in questo caso, di Domenico Mazzeo, ricercatore post-doc al Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica e gestionale dell’Università della Calabria, vincitore nei giorni scorsi del premio “Sustainability 2022 Travel Award”. Il prestigioso riconoscimento scientifico viene assegnato ogni anno dalla rivista internazionale “Sustainability Mdpi” ai migliori 5 giovani ricercatori che si sono distinti nel mondo nel campo della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile. Uno di loro, appunto, è il 34enne ingegnere meccanico natio della frazione Paravati. Il premio, nello specifico, gli è stato assegnato sulla base del contributo alla ricerca, della produttività e dell’impatto scientifico nel campo del miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, attraverso materiali innovativi come i materiali a cambiamento di fase e i tetti verdi, e tecnologie rinnovabili innovative quali sistemi ibridi fotovoltaico-eolico con pompe di calore con accumulo termico ed elettrico per la climatizzazione degli edifici, per assistere veicoli elettrici e per produrre idrogeno verde.



Altro tema di ricerca è l’applicazione dell’intelligenza artificiale nel campo dei sistemi rinnovabili. Oltre all’Università della Calabria, le sedi degli altri ricercatori risultati vincitori sono la Pennsylvania State University (Usa), l’University of Sydney (Australia), la Tecnologia e Inovação (ARDITI) (Portugallo) e l’University of Patras (Grecia). [Continua in basso]

Attualmente il professore Mazzeo, oltre all’attività di ricerca all’interno dell’Unical, ricopre anche il ruolo di Cultore della Materia per l’insegnamento di “Progettazione Energetica Sostenibile” presso il Dipartimento di Ingegneria per l’Innovazione dell’Università del Salento. Ad oggi è stato coautore di oltre 60 pubblicazioni su prestigiose riviste e conferenze internazionali. Tra gli incarichi attualmente rivestiti, anche quello di editore e revisore per diverse riviste scientifiche internazionali, speaker su invito e membro del comitato scientifico in diverse conferenze internazionali e nazionali. È anche membro dell’Ises (International solar energy society), dell’Aicarr (Associazione italiana Condizionamento dell’aria e refrigerazione), dell’Ibpsa-Italia (International building performance simulation association), dell’Iabp (International association for building physics) e dell’Ati (Associazione termotecnica italiana). Recentemente ha erogato su invito del Waterloo Institute of Sustainable Energy (Wise), University of Waterloo, Waterloo, ON, N2L 3G1, Canada, un corso nell’ambito dei sistemi ibridi rinnovabili per i dottorandi e gli studenti dell’University of Waterloo.