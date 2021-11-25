Presenti, tra gli altri, il direttore dell’Istituto Stefano Dodaro e il procuratore della Repubblica Camillo Falvo

Questa mattina, presso la Scuola Allievi Agenti di Polizia, si è tenuto un incontro in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’iniziativa è stata apprezzata da tutti i presenti che, grazie all’intervento del direttore dell’Istituto Stefano Dodaro, del procuratore della Repubblica di Vibo Camillo Falvo, del sostituto procuratore addetto al settore Cecilia Rebecchi, del primario del Pronto Soccorso dell’ospedale Jazzolino Vincenzo Natale e del referente provinciale scolastico Concetta Gullì, hanno potuto approfondire ogni aspetto riguardante il tema della violenza di genere. [Continua in basso]

A tutti i partecipanti sono state consegnate le brochure “Questo non è amore” create dalla Direzione centrale anticrimine del dipartimento della pubblica sicurezza, unitamente a un cioccolatino, quale simbolo di vicinanza della Polizia di Stato. Inoltre, durante la mattinata, è stato allestito un camper in piazza Municipio dove due poliziotte hanno interagito con i cittadini vibonesi sulla delicata materia della violenza di genere.