Per il quarto anno, l’iniziativa è promossa dal Fiat 500 Clud di Reggio Calabria, che oltre allo Jazzolino si recherà anche a Polistena e infine nella città dello Stretto. Ecco il programma

Con il patrocinio del Fiat 500 Club Italia, coordinamento di Reggio Calabria, torna anche quest’anno l’iniziativa “4^ Befana in 500”, un evento speciale dedicato ai bambini dei reparti di pediatria degli ospedali di Vibo Valentia, Polistena e Reggio Calabria. L’appuntamento è per martedì 6 gennaio, una giornata che promette di trasformare i corridoi degli ospedali in un piccolo angolo di magia e allegria.

Fin dalle prime ore della mattina, alle 8.00, le storiche Fiat 500 si raduneranno all’ingresso principale dell’ospedale di Vibo Valentia, pronte a creare un’atmosfera unica con la loro mostra espositiva. Accanto alle auto, la Befana attenderà con doni e sorrisi, pronta a incontrare i bambini e a portare un momento di gioia nel reparto di pediatria. Il suono delle campanelle e i colori vivaci dei regali trasformeranno la routine ospedaliera in un’esperienza indimenticabile per i piccoli pazienti.

Alle 9.30, la carovana partirà verso l’ospedale di Polistena. Qui, un nuovo concentramento di auto e una nuova occasione per regalare sorrisi e regali ai bambini. ogni gesto, dal semplice scambio di un sorriso al dono consegnato dalle mani della Befana, diventa un piccolo grande momento di conforto e allegria per chi affronta la sfida della malattia.

La giornata si concluderà alle 10.30 all’ospedale di Reggio Calabria, con l’ultima tappa della mostra espositiva di Fiat 500 e la consegna dei regali ai piccoli ricoverati. foto, risate e abbracci renderanno questo evento un ricordo prezioso, non solo per i bambini, ma anche per le famiglie e i volontari coinvolti.

L’iniziativa, oltre a celebrare la passione per le auto storiche, è un’occasione di solidarietà concreta: regalare un sorriso, accendere una scintilla di gioia e far sentire i bambini meno soli durante il ricovero. Un piccolo gesto che, in un giorno speciale, può diventare un ricordo indelebile nel cuore dei bambini.