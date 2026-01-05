Per il quarto anno, l’iniziativa è promossa dal Fiat 500 Clud di Reggio Calabria, che oltre allo Jazzolino si recherà anche a Polistena e infine nella città dello Stretto. Ecco il programma
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
Con il patrocinio del Fiat 500 Club Italia, coordinamento di Reggio Calabria, torna anche quest’anno l’iniziativa “4^ Befana in 500”, un evento speciale dedicato ai bambini dei reparti di pediatria degli ospedali di Vibo Valentia, Polistena e Reggio Calabria. L’appuntamento è per martedì 6 gennaio, una giornata che promette di trasformare i corridoi degli ospedali in un piccolo angolo di magia e allegria.
Fin dalle prime ore della mattina, alle 8.00, le storiche Fiat 500 si raduneranno all’ingresso principale dell’ospedale di Vibo Valentia, pronte a creare un’atmosfera unica con la loro mostra espositiva. Accanto alle auto, la Befana attenderà con doni e sorrisi, pronta a incontrare i bambini e a portare un momento di gioia nel reparto di pediatria. Il suono delle campanelle e i colori vivaci dei regali trasformeranno la routine ospedaliera in un’esperienza indimenticabile per i piccoli pazienti.
Alle 9.30, la carovana partirà verso l’ospedale di Polistena. Qui, un nuovo concentramento di auto e una nuova occasione per regalare sorrisi e regali ai bambini. ogni gesto, dal semplice scambio di un sorriso al dono consegnato dalle mani della Befana, diventa un piccolo grande momento di conforto e allegria per chi affronta la sfida della malattia.
La giornata si concluderà alle 10.30 all’ospedale di Reggio Calabria, con l’ultima tappa della mostra espositiva di Fiat 500 e la consegna dei regali ai piccoli ricoverati. foto, risate e abbracci renderanno questo evento un ricordo prezioso, non solo per i bambini, ma anche per le famiglie e i volontari coinvolti.
L’iniziativa, oltre a celebrare la passione per le auto storiche, è un’occasione di solidarietà concreta: regalare un sorriso, accendere una scintilla di gioia e far sentire i bambini meno soli durante il ricovero. Un piccolo gesto che, in un giorno speciale, può diventare un ricordo indelebile nel cuore dei bambini.