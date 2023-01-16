Il coordinamento provinciale ha commentato gli applausi dei cittadini alle forze dell'ordine al momento dell'arresto del boss: «È il segno della voglia di riscatto che anima, ancora, i palermitani onesti»

“A Palermo stamattina pioveva a dirotto, eppure i pochi cittadini radunati intorno alla clinica La Maddalena sono rimasti lì ad applaudire le forze dell’ordine. Abbracci commossi, pugni alzati in segno di vittoria: è questa l’immagine positiva che caratterizza una giornata storica”. E’ il commento del coordinamento provinciale di Libera Vibo a seguito dell’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, catturato stamani dai carabinieri del Ros, dopo 30 anni di latitanza. L’inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano, cuore della provincia di Trapani, è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido, originario di Cosenza. [Continua in basso]

“È il segno della voglia di riscatto che anima, ancora, i palermitani onesti. È la voglia di cambiare pagina, di mettere un punto ad una delle pagine più nere della storia di Palermo e dell’Italia”, ha affermato Libera Vibo nel rimarcare la soddisfazione dei cittadini siciliani presenti al momento dell’arresto del boss: “È la testimonianza viva che la lotta alle mafie italiane non può essere relegata ai soli tribunali – ha concluso – ma è una battaglia civile, sociale, che ci vede tutti uniti verso il raggiungimento di uno stesso obiettivo”.

