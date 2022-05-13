Ennesimo scempio ad opera di incivili a ridosso delle frazioni Sciconi e Conidoni. Questa volta, però, sono stati individuati i responsabili

Nuovo atto vandalico nel comune di Briatico, questa volta a ridosso delle frazioni Sciconi e Conidoni. A essere preso di mira, un raccoglitore degli oli esausti situato vicino le scuole. I contenitori erano stati installati appena qualche giorno fa. Un gesto ignobile e inspiegabile, che ha lasciato la popolazione briaticese allibita. E non è la prima volta che avvengono situazioni del genere nelle zone limitrofe a Briatico: ad esempio, qualche tempo fa, sono stati ritrovati diverse volte rifiuti di ogni tipo lungo le strade. In ogni caso, il Comune precisa che sono stati individuati i responsabili della rottura del raccoglitore degli oli esausti, e che dunque saranno adottate le dovute sanzioni.