«Avviati alla Biblioteca comunale di Vibo Valentia i lavori di manutenzione straordinaria. Interventi che si sono resi necessari a seguito delle abbondanti piogge verificatesi negli ultimi mesi, che hanno accentuato la fragilità del pacchetto di copertura dell’immobile, determinando l’infiltrazione di acqua nei locali sottostanti con molteplici disagi per l’utilizzo della struttura stessa». A darne notizia è l’assessore comunale ai Lavori pubblici Giovanni Russo, il quale aggiunge che l’intervento «mira ad eliminare le infiltrazioni di acqua oltre alla sistemazione del controsoffitto che ormai risulta obsoleto a tratti rovinato e divelto». Il progetto esecutivo è stato redatto dai tecnici comunali del settore urbanistica, architetti Andrea Nocita e Giuseppe Petruzza, mentre il responsabile unico del procedimento è la dirigente di Settore Adriana Teti. «A loro – dice infine Giovanni Russo – va il mio ringraziamento per il lavoro che stanno volgendo».