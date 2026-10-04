Nel borgo del comune di Drapia la produzione del vino resta legata alla vita delle famiglie. Vecchi vigneti e strutture in pietra custodiscono gesti e saperi della tradizione rurale

Settembre è il mese della vendemmia e, a Brattirò, frazione del comune di Drapia, nel Vibonese, la produzione del vino affonda le sue radici in una tradizione antica e profondamente legata alla vita delle famiglie del territorio. Per molte di loro, infatti, la coltivazione della vite rappresenta ancora oggi una consuetudine tramandata nel tempo, quasi ogni famiglia possiede un piccolo vigneto o un pergolato, testimonianza di un rapporto antico con la terra e con i suoi frutti.

Nel borgo del comune di Drapia la produzione del vino resta legata alla vita delle famiglie. Vecchi vigneti e strutture in pietra custodiscono gesti e saperi della tradizione rurale.

A caratterizzare il territorio sono soprattutto i vecchi vigneti e i palmenti, antiche strutture in pietra dove l'uva veniva pigiata e il mosto iniziava il suo naturale processo di trasformazione. Questi manufatti, ancora oggi presenti in diverse aree, rappresentano una preziosa testimonianza della cultura contadina e raccontano quanto la produzione del vino fosse un'attività profondamente radicata nella vita rurale di Brattirò. La vendemmia, non è soltanto un momento del calendario agricolo, ma un rito che conserva la memoria di gesti, saperi e tradizioni che, di generazione in generazione, hanno accompagnato la storia della comunità.