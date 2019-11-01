Le lezioni sono destinate soprattutto ai ragazzi e sono gratuite. Ecco tutte le attività

Una carrellata di idee e iniziative dedicate ai ragazzi. Al via, a Briatico, il progetto sociale “Un punto di vista giovane”. Le iscrizioni sono partite nei giorni scorsi nei locali dell’oratorio “San Nicola”. I corsi, in programma fino all’ottobre 2020, vengono finanziati dalla Caritas italiana.

La partecipazione è gratuita e anche il materiale occorrente verrà messo a disposizione dal progetto parrocchiale, sposato in toto dal parroco don Mino De Pascalis. La macchina organizzativa, invece, sarà coordinata da quattro esperti con relativi tutor, una segreteria ad hoc, e un direttore-coordinatore dei corsi.

I corsi. “Ciak, giriamo noi” è il laboratorio cinematografico pensato per quanti desiderano conoscere le tecniche e i segreti del regista. I giovani si cimenteranno nella realizzazione di un video all’interno del quale saranno protagonisti assoluti. È rivolto alle classi seconda, terza, quarta e quinta della primaria, ed a tutte le classi della scuola secondaria di primo e secondo grado.

“Il mio punto di vista” è consigliato per gli amanti della fotografia. Nel corso delle lezioni, gli allievi potranno produrre scatti su scorci panoramici del proprio territorio. Un modo per esaltare le diverse chiavi di lettura che il linguaggio fotografico può fornire. Potranno aderire i ragazzi della quinta elementare e quelli delle medie e superiori.

Note, parole e musica con il laboratorio dedicato al canto e allo studio degli strumenti. Il repertorio proposto verterà su brani di diversi livelli e generi. È pensato per gli alunni della seconda, terza e quarta della primaria e alla scuola secondaria di primo grado. Infine, il corso di lingua inglese “Un passaporto per il mondo”, curato da una docente madrelingua. Gli appuntamenti sono stati progettati per la formazione di studenti delle classi terza, quarta e quinta elementare e delle medie. Per le iscrizioni e tutte le informazioni è possibile rivolgersi nei locali dell’Oratorio, fino all’8 novembre, dalle ore 16 alle 18.