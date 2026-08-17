Presentato il progetto promosso dall’Ambito territoriale sociale 3 e realizzato dalla cooperativa Vibosalus. Attività ludiche, creative e ricreative fino al 25 settembre, con una giornata dedicata alla pesca sostenibile e una gita in barca a Sant’Irene

A Briatico l’estate diventa occasione di socializzazione, autonomia e inclusione anche per i minori con disabilità. È stato presentato al Centro Polifunzionale il progetto “Estate per Tutti”, centro estivo inclusivo che accompagnerà bambini e ragazzi dal 17 agosto al 25 settembre 2026 con attività ludiche, creative e ricreative.

L’iniziativa rientra nell’intervento “La mia Estate” – FNPS 2026 dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3 Spilinga ed è realizzata dalla Cooperativa Sociale Vibosalus. L’obiettivo è mettere a disposizione dei partecipanti un ambiente accogliente nel quale trascorrere parte del periodo estivo, favorendo occasioni di incontro e crescita in un contesto capace di rispondere alle diverse esigenze dei ragazzi.

Alla presentazione hanno preso parte il sindaco Lidio Vallone, assessori e consiglieri della maggioranza comunale, insieme ai responsabili del progetto, agli operatori, alle famiglie e a numerosi cittadini.

Un sostegno anche per le famiglie

Il progetto parte dalla necessità di garantire opportunità di partecipazione anche durante i mesi estivi, periodo nel quale per molte famiglie può diventare più difficile poter contare sui servizi e sulle attività disponibili nel resto dell’anno.

Il centro estivo vuole dunque essere non soltanto un’occasione di svago, ma anche uno spazio nel quale sviluppare relazioni, autonomia e partecipazione, rappresentando al tempo stesso un supporto concreto per i nuclei familiari.

Il Comune ha messo a disposizione il Centro Polifunzionale di Briatico, valorizzando così la struttura pubblica attraverso un’attività dalla forte valenza sociale. La presentazione è stata inoltre l’occasione per confrontarsi direttamente con le famiglie, illustrare il programma e raccogliere esigenze, aspettative e suggerimenti.

Il sindaco Vallone ha anche invitato i ragazzi a trascorrere, prima della conclusione del progetto, un pomeriggio nella sua abitazione tra giochi e momenti conviviali.

Il 28 agosto una giornata a Sant’Irene

Tra gli appuntamenti previsti c’è anche quello del 28 agosto sulla spiaggia di Sant’Irene. A comunicarlo è stato Pino Bagnato, intervenuto a nome di un’APS: i ragazzi saranno ospiti nell’area e potranno conoscere gli strumenti e le tecniche della pesca sostenibile, oltre alla storia del luogo. La giornata proseguirà poi con una gita in barca attorno all’isola di Sant’Irene.

“Estate per Tutti”, sottolineano i promotori, vuole tradurre concretamente il principio secondo cui gioco, socialità e possibilità di vivere il territorio debbano essere accessibili a tutti. Un progetto che punta quindi a costruire occasioni di incontro e inclusione coinvolgendo istituzioni, operatori, famiglie e realtà del territorio.