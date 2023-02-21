Come annunciato dall'assessore ai Lavori pubblici Russo, gli interventi sono partiti oggi ma riguarderanno solo poche vie

Sono iniziati questa mattina i lavori di riparazione su alcune delle principali vie di Vibo Valentia. Lo aveva annunciato ai nostri microfoni l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo, spiegando che per lo scopo saranno spesi 50mila euro – molti meno rispetto ai 250mila previsti, dirottati invece per pagare la fornitura della pubblica illuminazione. Gli interventi, che consistono in scarifica e bitumazione, stanno riguardando oggi via Sandro Pertini (nel quartiere Moderata Durant) e via Palach (nei pressi della biblioteca comunale).

Non tutte le strade cittadine saranno oggetto di lavori di riparazione, dunque, viste le risorse esigue. Si interverrà solo su quelle più disastrate, mentre per le altre bisognerà aspettare tra il disappunto dei cittadini che da tempo lamentano le difficoltà di circolare tra buche e veri e propri crateri.

