Dopo la lite tra due donne per un parcheggio, la consigliera comunale dem sollecita l'amministrazione: «Mezzi pubblici sarebbero utili alle famiglie e contribuirebbero a decongestionare il traffico»

«Con non poco rammarico apprendo dello spiacevole incidente verificatosi stamane all’uscita della scuola. Preliminarmente, esprimo solidarietà e vicinanza all’agente di Polizia urbana, vittima dell’alterco. Quanto accaduto oggi deve indurre l’amministrazione Limardo a rivedere la situazione del traffico nei pressi delle scuole De Amicis e Don Bosco (Piazza Diaz)». È quanto afferma in una nota Laura Pugliese, consigliere comunale del Partito democratico a Vibo Valentia.

«È dal mese di luglio – prosegue – che sollecito l’amministrazione di valutare anche per la scuola Don Bosco la concreta possibilità di prevedere il ricorso a dei pulmini-navetta in favore degli alunni e delle alunne frequentanti il medesimo istituto, alla stregua di quanto fatto per la scuola Murmura, nell’ottica di favorire il decongestionamento del traffico, soprattutto all’orario d’uscita». [Continua in basso]

Secondo Pugliese, lo spiacevole episodio di stamattina deve indurre l’amministrazione «a più sagge e concrete azioni, superando la logica del “non si può fare”: se non è possibile far partire i pulmini da piazza Municipio, sul presupposto che non vi siano le condizioni utili alle manovre del bus, nel trasporto degli alunni fino alla piazza Diaz di Corso Umberto e conseguente ritorno, si ricorra all’utilizzo di pulmini più piccoli magari elettrici, oppure, s’individuino percorsi alternativi, di andata e ritorno a piazza Municipio, che comunque consentano alle tante famiglie di alunni che frequentano la scuola Don Bosco e che sicuramente ne usufruirebbero, di avere la possibilità di avere un servizio di trasporto pubblico locale, utile alle famiglie e al contempo all’evidenti esigenze di decongestionamento del traffico».

