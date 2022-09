Vibo, Don Bosco su corso Umberto. Laura Pugliese: «Multe sulle strisce blu a chi aspettava i figli»

«E mentre ieri, con un intenso messaggio augurale per l’inizio dell’anno scolastico, la sindaca augurava, tra le altre cose, alle famiglie forza e felicità per affrontare il delicato compito di educazione dei figli, evidenziando il notevole impegno profuso dall’amministrazione, per limitare al massimo il disagio, dovute allo spostamento di due importanti plessi della città, oggi, quelle stesse famiglie destinatarie di messaggi positivi e benauguranti, lungo la strada Corso Umberto I, si sono viste multate per aver sostato sulle strisce blu, mentre attendevano i propri figli che uscissero da scuola».



Lo fa sapere il consigliere comunale del Partito democratico Laura Pugliese, la quale sottolinea che «il tutto, dopo aver ricevuto le rassicurazioni proprio dall’amministrazione, che sarebbero stati previsti dei minuti di tolleranza per il tempo strettamente necessario nell’ attesa di entrata e uscita dei propri figli da scuola. Per non fare la solita figura “da propaganda” cui ormai questa amministrazione ci ha abituati, sarebbe il caso che alle parole seguissero i fatti. Chiarisca una volta per tutte questa amministrazione come intende affrontare la gestione del traffico nella zona di Corso Umberto I, considerato che è dal mese di luglio che la sottoscritta unitamente ad altri consiglieri di opposizione ne sollecita precisi interventi, prevedendo, tra le altre cose, l’utilizzo di bus, meglio se elettrico, che da Piazza Municipio possa raccogliere i piccoli studenti della Scuola Don Bosco, interessati a questo tipo di trasporto, favorendo – chiude Laura Pugliese – un decongestionamento del traffico che si evidenzia particolarmente gravoso soprattutto all’orario di uscita da scuola».