I ragazzi di Daffinà e Daffinacello pronti a sfilare con i carri allegorici e deliziare famiglie e bambini anche col buffet di dolci

Si discute molto oggi, sulle soluzioni o i metodi per tenere in vita i piccoli borghi italiani. Ebbene, ci sono due piccole comunità nel comune di Zambrone, rispettivamente le frazioni di Daffinà e Daffinacello, che danno dimostrazione di cosa significhi vivere le piccole realtà e tenerle in vita, con grande impegno. Il gruppo giovani dei rispettivi paesi, in collaborazione con la parrocchia, ha organizzato anche quest’anno il carnevale con i suoi magnifici carri allegorici. Una tradizione nata circa 10 anni fa, che ha visto la realizzazione di carri allegorici arrivati sul podio del carnevale miletese. Ragazzi straordinari, con un grande entusiasmo e tanta voglia di fare. Hanno lavorato senza sosta da giorni per dare ai loro paesi un momento di spensieratezza e convivialità. Il tutto senza mai perdere di vista la voglia di sentirsi comunità, di non arrendersi a questa inesorabile tristezza che pervade ormai anche i grandi centri cittadini.



Il carnevale avrà inizio oggi alle 15.30 dalle case popolari di Daffinà per proseguire, con un giro della frazione, fino alla piazza di Daffinacello. Per la partenza è prevista la presentazione con sketch di ogni carro realizzato. All’arrivo in piazza San Nicola a Daffinacello, ci sarà la sfilata delle mascherine con musica e balli e, nel finale, un ricco buffet di dolci tipici locali, per chiudere dolcemente una giornata che sarà all’insegna del divertimento. Il gruppo ragazzi aspetta tutti a braccia aperte per trascorrere con loro questo divertente carnevale.