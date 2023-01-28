A dirigere la testata giornalistica sarà Nico De Luca. L’editore Maduli: «Ogni nuova sfida per noi è solo un pezzo di un lungo cammino che vogliamo percorrere con chi ha a cuore la nostra Calabria»

CatanzaroTv.it entra a far parte della grande famiglia Diemmecom. Il più grande gruppo editoriale calabrese, tra i più importanti del Mezzogiorno, che edita tra gli altri LaCnews24, ilVibonese.it, ilReggino.it e CosenzaChannel.it, aggiunge un altro importante tassello alla sua presenza sul territorio attraverso l’acquisizione di una testata giornalistica con sede nel capoluogo di regione. Con l’ingresso ufficiale di CatanzaroTv.it, il Network LaC conferma sempre più la sua vocazione di servizio pubblico al servizio della Calabria e dei calabresi, impegnato nella valorizzazione del talento e delle competenze espressione del territorio. Una linea editoriale precisa che porta il Gruppo Diemmecom a essere protagonista – e non semplice narratore – dei processi di cambiamento.

La nuova testata, che affiancherà le altre quattro del gruppo, sarà a tutti gli effetti parte integrante del Network, che arricchisce così la sua offerta informativa fatta di tv, web e social, rafforzando la sua posizione di leader nel panorama dell’informazione calabrese e di polo crossmediale di respiro nazionale grazie all’esperienza avviata ormai da un anno con le produzioni di ViaCondotti21 e LaCapitale. [Continua in basso]

Nata nel 2012 con giornalisti e tecnici cresciuti professionalmente nel territorio, Catanzaro Tv ha dato voce ai cittadini di Catanzaro e provincia e si è distinta per produzioni sportive come “Distinti Saluti”, “DopoStadio”, “Area Giallorossa”, “Aspettando il Giro d’Italia” e “Tutto Giallorosso”, ma anche per approfondimenti di attualità: “A tu per tu”, “CatanzaroFlash”, “Buongiorno Assessore”, “SettimanaLis”. Un impegno che ora si nutrirà di nuova linfa ed entusiasmo.

A guidare la testata sarà Nico De Luca, giornalista professionista, già fondatore e direttore del giornale online: «Si apre una nuova fase che attraverso la moderna e performante struttura Diemmecom – ha spiegato – ci vedrà allestire una redazione al passo con le tecnologie, in grado di difendere e valorizzare il ruolo del capoluogo di regione e del suo territorio provinciale».

«La nostra Calabria è quella che crede nei calabresi», ha commentato l’editore Domenico Maduli, «e per questo Diemmecom continua a investire nel territorio incontrando e valorizzando tante professionalità che altrimenti qui non avrebbero sbocchi e possibilità di dimostrare il proprio talento. Catanzaro è il capoluogo della Calabria ed è una città strategica, non solo per le dinamiche politiche e sociali, ma anche per le strategie editoriali del nostro gruppo che puntano alla condivisione di esperienze, alla connessione tra persone e realtà valide per costruire percorsi di innovazione e cambiamento. Ogni nuova sfida per noi è solo un pezzo di un lungo cammino che vogliamo percorrere con chi ha a cuore la nostra Calabria».

Conclude Maduli: «Con l’ulteriore crescita del nostro gruppo attraverso l’acquisizione di CatanzaroTv.it aumentano anche le nostre responsabilità nei confronti dei calabresi che guardano a noi con fiducia, perché sanno che potranno sempre contare su un’informazione sana, trasparente e senza padroni. Faremo di tutto per essere all’altezza delle loro aspettative. I campioni sono quelli che sanno giocare in squadra. L’intera storia dell’uomo contemporaneo è plasmata grazie a network più piccoli che lavorano insieme. Bisogna confrontarsi e mai restare soli».