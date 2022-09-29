Questa mattina è stata officiata una messa alla quale hanno partecipato autorità civili e militari. Poi la consegna dei gadget a bambini e ragazzi nei locali della Questura

Festeggiamenti anche a Vibo Valentia per la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Questa mattina, nella chiesa di San Michele, l’assistente spirituale della Polizia don Vincenzo Varone ha celebrato una santa messa, alla quale hanno partecipato le massime autorità civili e militari del territorio, tra cui anche il sindaco Maria Limardo e il prefetto Roberta Lulli.

Al termine della funzione religiosa, numerosi poliziotti e una rappresentanza del 218° Corso allievi agenti della Polizia di Stato, il questore Raffaele Gargiulo ha deposto un bouquet di fiori ai piedi della statua del santo patrono. Inoltre, nei locali della Questura, sono stati consegnati dei gadget della Polizia di Stato ai bambini e ragazzi che hanno partecipato al Family Day. [In basso le foto]