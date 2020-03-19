Si lavora su più fronti nell’emergenza coronavirus. Il sindaco Mazzeo: «Lo spessore di una comunità si vede nei momenti difficili»

Ciascuno, nel proprio piccolo, può fare qualcosa per sé e per gli altri anche nei momenti più bui e difficili. Diverse testimonianze di solidarietà giungono anche da Cessaniti dove già da settimane, grazie alla sinergia tra Comune e volontari, sono state messe in campo più iniziative per aiutare le persone in quarantena ma anche gli anziani in difficoltà.



Massimo impegno, soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria per il coronavirus, nel reperire mascherine da distribuire gratuitamente alla comunità, specie alle fasce più deboli. A muoversi in questa direzione anche la signora Francesca Sconda, di Cessaniti. Prendendo dei lenzuoli ha realizzato circa 80 mascherine che, nel giro di poche ore, sono state donate a cittadini, in Comune e alle forze dell’ordine operanti sul territorio.

Un gesto di generosità molto apprezzato da amministratori e abitanti che ha innescato una scia di positività. Aiuti sono giunti anche dalla ditta Sharon cuscini di Mileto che ha donato dei tessuti. Il materiale è stato quindi preso in carico da tre sarte di Cessaniti che procederanno nella cucitura. Rotoli di elastici sono stati forniti inoltre a titolo gratuito dalla signora Romina Candela di San Cono. E ancora a Pannaconi, la signora Rosanna Mazzeo si sta adoperando in autonomia nella creazione dell’importante presidio di protezione. Le mascherine vengono poi regalate ai residenti: «Il valore e lo spessore di una comunità – ha fatto presente il sindaco Francesco Mazzeo nel ringraziare tutti i cittadini volontari – si vedono nei momenti di difficoltà quando l’altruismo e il senso di appartenenza esaltano il nostro essere calabresi».

Su più fronti si sta muovendo l’amministrazione comunale che, proprio nei giorni scorsi ha predisposto in sinergia con la Prociv, partita la sanificazione ed igienizzazione del palazzo comunale e delle scuole site all’interno del territorio comunale. Il Comune, in collaborazione con la Prociv Anpanagepa, si è inoltre attivato per la consegna a domicilio di farmaci e spesa alimentare, sia per anziani che per le persone in quarantena. Una quindicina i casi monitorati in sinergia con i carabinieri. Si tratta, in particolare, di cittadini rientrati dal Nord. Anche il municipio, in questi giorni, è aperto solo per due ore al giorno senza contatto diretto con il pubblico. In merito alle mascherine, il primo cittadino Mazzeo ha annunciato di aver richiesto l’invio di forniture all’Anci Calabria, all’azienda Alviero Rodruguez e alla Protezione civile. Contestualmente altre mascherine verranno fornite dalla ditta di Mileto, sempre in maniera gratuita.