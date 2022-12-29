Prende il via il progetto "Includi Calabria". In campo, il Comune e l’Ambito territoriale di Spilinga per sostenere le famiglie in cui siano presenti familiari affetti dal disturbo

Un aiuto concreto per le famiglie che quotidianamente si trovano a dover convivere con l’autismo. Prende il via a Cessaniti, il progetto “Includi Calabria”. In campo, il Comune e l’Ambito territoriale di Spilinga insieme per sostenere le famiglie in cui siano presenti familiari affetti dal disturbo. Più nel dettaglio, è stato pubblicato l’Avviso che prevede la concessione di un contributo economico a copertura totale o parziale, dei costi sostenuti dai nuclei familiari in cui siano presenti persone con disturbi dello spettro autistico, per la fruizione di servizi che applicano metodi educativi/comportamentali riconosciuti dall’Istituto superiore di sanità ed erogati da operatori specializzati. Soddisfatto il sindaco Francesco Mazzeo: «L’obiettivo condiviso tra i vari soggetti istituzionali – evidenzia – è quello di sostenere i nuclei familiari nella loro opera di cura e di assistenza dei familiari con disturbi dello spettro autistico, al fine, sia di favorire l’inclusione, la socializzazione ed il miglioramento della qualità della vita dei soggetti autistici, sia abbattere il costo di frequenza dei servizi per le famiglie a basso reddito». L’Avviso è rivolto alle persone con diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Potranno presentare domanda, residenti nel Comune di Cessaniti; avere un Isee inferiore o pari a 30mila euro, avere una certificazione di diagnosi di disturbo dello spettro autistico rilasciata da una struttura pubblica. [Continua in basso]

«Il sostegno economico – scandisce il primo cittadino- è inteso come contributo alla spesa sostenuta, o da sostenere dalla famiglia per i programmi comportamentali ed educativi». E ancora: «Il contributo concedibile è pari a 5mila euro per le spese già sostenute nell’anno 2022 e 5mila euro per le spese da sostenere nell’anno 2023. I richiedenti – evidenzia Mazzeo – sono ammessi al rimborso delle spese sostenute per la fruizione di servizi erogati da operatori pubblici o privati, o da strutture pubbliche o private che applicano metodi mirati ad intervenire sulle problematiche della persona con dsa, al fine di migliorarne la capacità di adattamento alla vita quotidiana». I richiedenti dovranno presentare domanda al Comune capofila dell’Ambito territoriale esclusivamente utilizzando il modello di domanda allegato all’avviso, direttamente presso l’Ufficio di Piano del Comune capofila di Spilinga oppure tramite pec all’indirizzo ufficiodipiano@asmepec.it. Le domande potranno essere presentate a partire dal 02/01/2023 fino al 15/02/2023 per le spese sostenute nell’anno 2022, e dal 01/03/2023 fino al 15/11/2023 per le domande relative alle spese imputabili all’anno 2023.



L’analisi di Mazzeo non lascia spazio a interpretazioni: «Emerge, purtroppo, un dato disarmante. Le famiglie dei disabili soffrono la necessità di dover accudire h24 i propri familiari, privandosi a loro volta, di vivere liberamente la propria di vita a causa di un impegno che, molto spesso è estenuante fisicamente e psicologicamente. Per questo motivo, tutte le istituzioni, in primis la mia amministrazione, non si possono permettere di ignorare il grido di aiuto di tutte quelle famiglie che già devono sobbarcarsi, per tutta la vita, un fardello così pesante. Per questo motivo, intendiamo rispondere in modo significativo ai bisogni delle famiglie che vivono quotidianamente le difficoltà derivanti dalla cura e dalla riabilitazione di figli minori affetti da autismo, andando a supportare le cure e le terapie di una sindrome comportamentale che perdura per l’intero arco della vita, con un solo obiettivo: nessuno rimarrà indietro».

