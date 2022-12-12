La tariffa del servizio di refezione con la gestione commissariale ha subito un aumento di quasi il 50%. Piccolo ritocco anche per lo scuolabus, gratis invece in altri due comuni limitrofi

In un contesto fortemente segnato dalla crisi economica si registrano nelle realtà territoriali nuove problematiche connesse al costo dei servizi scolastici e al trasporto pubblico. Non fa eccezione in tal senso il comune di Soriano Calabro, dove il Municipio è gestito da una terna commissariale dopo lo scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose. Nella comunità dell’entroterra vibonese, la nuova tariffa del servizio di refezione scolastica, infatti, fa discutere. [Continua in basso]

Il motivo è presto detto: si è passati da un costo di 35 euro per un blocchetto contenente venti buoni pasti a 52 euro per la stessa offerta. Quindi sempre venti buoni che, calcoli alla mano, neanche coprono un’intera mensilità. Ben 17 euro in più, dunque, che in termini di percentuale corrispondono a un incremento del 48,6% rispetto alla precedente tariffa, ossia, prima della gestione commissariale. Un vero e proprio “salasso” per alcuni nuclei familiari che, oltretutto, si ritrovano ad affrontare una doppia spesa avendo magari due figli che usufruiscono della mensa nella scuola dell’infanzia. Il malcontento, ventilato da diversi genitori, si amplia pure alla questione dello scuolabus che, di per sé, non comporta una cifra mensile insostenibile – la somma infatti è di 15 euro mensili, seppur anche questa aumentata rispetto alla precedente gestione dell’ente locale – ma diviene rilevante se raffrontata a quella dei comuni viciniori di Sorianello e Gerocarne, dove i sindaci Sergio Cannatelli e Vitaliano Papillo hanno deciso di erogare gratuitamente il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni, garantendo anche la sorveglianza degli stessi durante il trasporto.

La decisione degli amministratori di Sorianello e Gerocarne si è ritenuta necessaria per agevolare le famiglie in questo particolare momento storico in cui il caro vita ha ribaltato il bilancio domestico e, di conseguenza, gli equilibri nella gestione delle spese affrontate dalle famiglie. Per molti nuclei familiari, insomma, i servizi relativi alla scuola materna di Soriano Calabro hanno un costo che si aggira intorno alle 60 euro, se si considera l’abbinamento, per bambino, del costo mensile di mensa e scuolabus. Naturalmente il doppio, per le famiglie con due bambini che usufruiscono dei citati servizi i quali, si ricorda – come del resto viene fatto presente anche in una recente determina comunale che riguarda appunto la refezione scolastica – “sono valutati come irrinunciabili sostegno al diritto allo studio, tenuto conto che la didattica prevede per l’utenza scolastica anche il tempo pieno”. Un irrinunciabile sostegno al diritto allo studio, appunto, per cui tutti dovrebbero avere possibilità di usufruirne. Ci si chiede, pertanto: non sarà effettivamente il caso di rivalutare quel rincaro di oltre il 48% sul costo del blocchetto relativo alla refezione scolastica?

