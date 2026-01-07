Sabato 10 gennaio alle 18.30 nel piccolo santuario vicino al Porto una manifestazione a ingresso libero promossa da Pro Loco, Parrocchia e Istituto Vespucci-Murmura, tra organo, archi e canto, per inaugurare il 2026
Sabato 10 gennaio 2026, alle 18.30, si terrà al piccolo Santuario Stella Maris di Vibo Marina vicino al porto, il “Concerto per il Nuovo Anno e per la Pace” organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la Parrocchia M.S. del Rosario di Pompei e l’Istituto Vespucci-Murmura di Vibo Marina; un evento da non perdere, a ingresso libero.
Un Concerto che si prevede piacevole per l’armonia musicale che sicuramente saprà creare l’unione di numerosi strumenti, in un luogo significativo ed identitario della cittadina. Durante la serata si potrà apprezzare il suono del grazioso Organo a canne meccanico Offner costruito da artigiani di Monaca di Baviera presente nel piccolo Santuario; strumento musicale complesso che ben accompagna la liturgia del luogo ma che sa esprimersi al meglio anche in significativi momenti culturali e sociali della Comunità.
Insieme all’Organo, suonerà il Gruppo d’Archi del Liceo Capialbi di Vibo Valentia accompagnato dai docenti Garistina Concetta, Didiano Ilenia, Lacquaniti Samuele; tanti giovani talenti con strumenti sinfonici singolari di diversa sonorità.
Il Concerto sarà arricchito ancora dal canto del soprano Antonietta Pisano, dall’ partecipazione del flautista Alessandro Carere, mentre per l’organo e la direzione il maestro Diego Ventura.
La serata si aprirà con il tradizionale omaggio floreale della Pro Loco alla Madonnina del Santuario, un atto simbolico e di devozione, perché anche nel nuovo anno «guardi al cuore della nostra grande Comunità».
«Un’ occasione quindi - quella del Concerto della sera del 10 gennaio - d’incontro e ascolto, riflessione anche sul bene della Pace da comprendere e perseguire, in ogni contesto ed in ogni tempo, ancor più in questo nuovo anno 2026», conclude la Pro Loco.