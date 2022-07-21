Alla nostra redazione sono giunte diverse foto in cui vengono mostrate le pessime condizioni in cui versa la strada

In alcune foto giunte alla nostra redazione vengono mostrate le pessime condizioni in cui versa la strada provinciale 522 per raggiungere Tropea che un nostro lettore non esita a definire come «veramente vergognosa». Il tratto di strada interessato è compreso tra Zambrone e Parghelia. [Continua in basso]

«Nello specifico – denuncia un automobilista – in alcuni tratti di strada l’asfalto è stato rimosso per essere riasfaltato ed è rimasto così da anni. Qualcuno dei geni tenuti alla manutenzione della strada ha addirittura pensato di rifare le strisce su quei tratti privi del manto stradale. Parliamo della strada principale per raggiungere la perla del Tirreno». In basso alcune delle foto giunte in redazione.