L'alta onorificenza conferita a diversi militari dell'Arma che si sono distinti per carriera e merito

E’ stata assegnata a Catanzaro la Medaglia d’Oro Mauriziana al merito ad alcuni militari dell’Arma dei carabinieri. L’ onorificenza istituita da Re Carlo Alberto nel 1839 viene conferita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai militari che si sono distinti durante la loro carriera per valore ed abnegazione al lavoro.

Nel corso della cerimonia, svoltasi a Catanzaro, il comandante Interregionale Carabinieri “Culquaber” di Messina, Generale C.A. Riccardo Galletta, accompagnato dal Comandante della Legione Carabinieri, Generale B. Pietro Salsano, ha consegnato la Medaglia d’Oro Mauriziana ai seguenti Ufficiali e Sottufficiali dell’Arma della Calabria, che si sono distinti per la lodevole e meritevole condotta durante il servizio d’istituto prestato a difesa della Legge e delle Istituzioni dello Stato per la gente e con la gente, in Italia e all’estero: [Continua in basso]

Lgt c.s. Vaccari Gaetano (socio associazione Nastro Verde Calabria e già in servizio a Tropea e al comando della sezione di polizia giudiziaria – carabinieri Nucleo Ambiente – della Procura di Vibo Valentia), Lgt c.s. Strignile Carmine (socio associazione Nastro Verde Calabria), Mar. Pinizzotto Mariano (socio associazione Nastro Verde Calabria), Brig. Ca. q.s. Belardo Salvatore, Cap. Bifano Salvatore, Lgt Braga Sergio, Lgt c.s. Cali’ Alfio Francesco, Cap. Castelli Corrado, Lgt c.s. Conti Fernando, Lgt c.s. Costantinopoli Vitaliano, S. Ten. D’amato Raffaele, Tenente D’ auria Martino, Lgt c.s. Giglio Rosario Pompilio Maria, Lgt c.s. Giuliano Nicola, Lgt c.s. Irrera Giuseppe, Lgt c.s. La Bollita Antonio, Sotto Tenente Malacrino’ Natale Innocenzo, Ten. Col.oMambor Gabriele, Lgt Merardi Salvatore, Col. Mommo Andrea, S. Ten. Nanni Francesco Lgt c.s. Nucifora Salvatore Carmelo, Cap. Pizzurro Domenico, Mar. Puritano Pietro, Lgt c.s. Rega Giovanni, Cap. Rigillo Giuseppe, S. Ten. Sangermano Roberto, Lgt c.s. Scalese Pietro, Lgt Simione Salvatore, Lgt c.s. Sirimarco Francesco, Lgt Tropiano Cono Antonio, Lgt c.s. Vispo Roberto.

Alla cerimonia era presente il Mar. Germanà Sebastiano, segretario dell’associazione “Nastro Verde” Calabria, alla quale hanno partecipato tanti insigniti, in rappresentanza del presidente, capitano Cosimo Sframeli, già alla guida dei carabinieri della Stazione di Vibo Valentia.