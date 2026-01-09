Profondo cordoglio ha suscitato, nella sua comunità di Vibo Marina, la notizia della scomparsa di Giuseppe Piazzolla. La sua vita si è conclusa all’età di 65 anni, dopo aver formato una bella famiglia con tre figli e una nipote. Luogotenente della Guardia di Finanza, era stato posto in pensione anticipata a causa delle sue condizioni di salute, che da parecchi anni erano diventate critiche per patologie cardiache. Dopo aver lasciato il servizio attivo per una vita più tranquilla, ha svolto con pienezza il suo ruolo di marito, padre e nonno. Ha abbracciato, poi, il ministero diaconale, che ha svolto nella parrocchia di Vibo Marina dedicandosi al servizio degli ammalati, della Caritas e della catechesi. Oggi ha abbandonato questa terra lasciando il ricordo di un uomo che ha saputo essere “significativo” con una vita vissuta fino alla fine con grande coraggio e forza. Negli ultimi mesi era stato ricoverato presso l’Ospedale di Bergamo, dopo varie complicazioni post operatorie che alla fine lo hanno portato alla morte.

«Un uomo buono, marito e padre esemplare- così lo ricorda il parroco di Vibo Marina, don Vincenzo Varone - diacono permanente a servizio della Chiesa, cristiano fedele. Una persona leale e consapevole della missione umana e cristiana che il buon Dio gli ha affidato. Ha ricevuto tutti i conforti religiosi che, fino alla fine, gli hanno fatto sentire la vicinanza di Cristo, soprattutto durante la sofferenza patita negli ultimi mesi. Tutta la comunità della parrocchia di Maria Santissima del Rosario di Pompei lo affida all’amore eterno del Signore».