La Conferenza episcopale calabra si allinea alle disposizioni contenute nell’ultimo decreto del presidente del consiglio e dirama le nuove regole

La Conferenza episcopale calabra (Cec) si adegua alle disposizioni del nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri recependone le linee guida e stabilendo, fino al 3 aprile prossimo, la sospensione di messe, funerali e funzioni religiose in genere. A darne notizia è anche la diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, guidata dal vescovo Luigi Renzo che introduce così il documento: «Carissimi, allego quanto ha stabilito la Conferenza Episcopale Calabra in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio. Vi raccomando di adeguarvi ad esso perchè si tratta di Decreto con possibili conseguenze penali da parte delle pubbliche autorità». [Continua]



Coronavirus Calabria, i vescovi sospendono anche catechismo e oratori

Quindi, Renzo passa ad esplicitare quanto stabilito dalla Conferenza episcopale calabra: “Per come a vostra conoscenza, con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri promulgato in data odierna, sono state adottate una serie di misure ancor più stringenti di quelle già in precedenza emanate, al fine di contenere e contrastare il contagio e la diffusione del Coronavirus. Nel mentre rivolgiamo ogni preghiera al Signore, perché possa aiutare il Suo popolo ad affrontare le sofferenze cui è sottoposto ed a non smarrire la fede, che è fonte della nostra speranza e liberazione da ogni angoscia e smarrimento, ritengo doveroso effettuare una ricognizione delle disposizioni normative date, ai fini di una loro interpretazione ed applicazione quanto più possibile omogenea sull’intero territorio calabrese”.



Coronavirus, due casi positivi a Vibo: la conferma da Catanzaro



Coniugi positivi al Coronavirus nel Vibonese, marito in ospedale

Il richiamato Dpcm 8 Marzo 2020, espressamente stabilisce: “L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”.

Alla luce di ciò, “si ritiene opportuno: 1) sospendere, da oggi e fino al 3 aprile 2020 o a nuove indicazioni, ogni celebrazione religiosa con concorso di popolo, da intendersi anche le Sante Messe, ivi comprese le esequie come da indicazioni della Cei (CS .11/2020); 2) celebrare le esequie dei defunti esclusivamente con la benedizione della salma nelle cappelle a ciò adibite (al cimitero o presso altre strutture), o nella casa del defunto, alla sola presenza dei familiari e, comunque e sempre, osservando il rispetto della misura della distanza interpersonale di almeno un metro tra i presenti e delle altre misure igienico-sanitarie già richiamate nelle disposizioni della Cec dello scorso 24 febbraio; 3) esclusivamente in caso di comprovate necessità e urgenza, per tutte le altre celebrazioni sacramentali, qualora secondo il discernimento oculato dei parroci non sia possibile il loro rinvio, svolgere la celebrazione a porte chiuse e con la presenza dei soli familiari e comunque e sempre osservando il rispetto della misura della distanza interpersonale di almeno un metro tra i pochi presenti ammessi e delle altre misure igienico-sanitarie già richiamate nelle disposizioni della Cec dello scorso 24 febbraio”.



Coronavirus, tenda per il triage all’ospedale “Jazzolino” di Vibo



Coronavirus, Vibo si ferma: sospesi tutti gli eventi e le manifestazioni

Infine, “In conformità al sopra richiamato Dpcm 8 Marzo 2020, l’apertura delle chiese per la preghiera individuale, è possibile purché vengano sempre rispettate le misure igienico-sanitarie di cui al punto precedente e la distanza di sicurezza. Nel delicato compito che ci attende e sulle persone affidate alle nostre cure, invoco la protezione della Mater misericordiae, affinché interceda per noi e sempre ci dia forza e coraggio per superare ogni ostacolo, anche i più irti e perigliosi, aiutandoci a testimoniare, anche in questo momento, la fede Cristo. Santi nostri Patroni, intercedete per noi e la nostra salute umana e spirituali”.



I vibonesi rimasti in Lombardia: «Tornare? Da incoscienti egoisti»



Emergenza Coronavirus, cosa prevede l’ordinanza della Santelli