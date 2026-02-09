Ruperti ha accolto una delegazione dell’Associazione nazionale costruttori edili che in seguito al rogo mortale in Svizzera costato la vita a 41 giovani ha pensato a un progetto che coinvolge direttamente le scuole. Nei prossimi giorni la presentazione alla stampa

Il questore di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti questa mattina ha incontrato una delegazione dell’Ance di Vibo Valentia, capeggiata dal presidente Domenico Ceravolo. I rappresentanti dell’Associazione nazionale costruttori edili hanno illustrato il progetto denominato “Costruiamo ANChE Sicurezza”, elaborato dopo la tragedia di Crans-Montana, costata la vita a 41 ragazzi nella notte di Capodanno, e rivolto agli studenti delle scuole superiori.

Il progetto portato avanti dall’Associazione mira a creare una collaborazione, assolutamente condivisibile, tra tutti i soggetti che si occupano di sicurezza, con lo scopo di approfondire i temi della legalità, della prevenzione e del rispetto delle norme e fornire ai giovani non solo nozioni tecniche, ma una competenza di vita che renda gli stessi protagonisti della propria incolumità e mai spettatori passivi.

Un progetto, insomma, che coinvolge le scuole vibonesi per diffondere la cultura della sicurezza e insegnare ai ragazzi a riconoscere i rischi nella vita di tutti i giorni. Nei prossimi giorni “Costruiamo ANCHE Sicurezza” sarà presentato anche alla stampa.

All’incontro in Questura stamane hanno preso parte Gianna Russo, responsabile Ance Vibo, Domenico Ceravolo e Anita Ruffa, presidente e vicepresidente Ance Vibo, e il direttore di Confindustria Vibo, Anselmo Pungitore.