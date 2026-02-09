Il questore di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti questa mattina ha incontrato una delegazione dell’Ance di Vibo Valentia, capeggiata dal presidente Domenico Ceravolo. I rappresentanti dell’Associazione nazionale costruttori edili hanno illustrato il progetto denominato “Costruiamo ANChE Sicurezza”, elaborato dopo la tragedia di Crans-Montana, costata la vita a 41 ragazzi nella notte di Capodanno, e rivolto agli studenti delle scuole superiori.

Il progetto portato avanti dall’Associazione mira a creare una collaborazione, assolutamente condivisibile, tra tutti i soggetti che si occupano di sicurezza, con lo scopo di approfondire i temi della legalità, della prevenzione e del rispetto delle norme e fornire ai giovani non solo nozioni tecniche, ma una competenza di vita che renda gli stessi protagonisti della propria incolumità e mai spettatori passivi.

Un progetto, insomma, che coinvolge le scuole vibonesi per diffondere la cultura della sicurezza e insegnare ai ragazzi a riconoscere i rischi nella vita di tutti i giorni. Nei prossimi giorni “Costruiamo ANCHE Sicurezza” sarà presentato anche alla stampa.

All’incontro in Questura stamane hanno preso parte Gianna Russo, responsabile Ance Vibo, Domenico Ceravolo e Anita Ruffa, presidente e vicepresidente Ance Vibo, e il direttore di Confindustria Vibo, Anselmo Pungitore.

Cronaca

