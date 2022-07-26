Più facile raggiungere il mercato settimanale e la spiaggia

Il sindaco e l’amministrazione comunale di Limbadi per agevolare l’autonomia di giovani e anziani hanno attivato due progetti di servizio navetta. Il primo (iniziato nei giorni scorsi) è diretto alla zona del mercato settimanale ed è attivo ogni venerdì. Sono previsti quattro orari diversi per la partenza, ovvero alle 8:30 da Motta Filocastro (villa comunale), alle ore 8:35 dalla frazione Mandaradoni (strada provinciale), alle 8:40 da Caroni (chiesa San Giuseppe) e alle 8:50 da San Nicola De Legitis (villa comunale). Due, invece, gli orari per il ritorno: da via principe di Piemonte (davanti angolo della villetta Madonnina) alle ore 11:15 e alle 11:35.



Il 25 luglio è partito poi invece il secondo servizio di navetta, con partenza sempre da Limbadi (e frazioni) in direzione di Nicotera Marina. Sarà attivo tutti i giorni, tranne la domenica. Tre le corse previste e orari di partenza che vanno dalle 8:30 alle 15:10, mentre il ritorno, da Nicotera Marina, è previsto dalle ore 12:35 sino alle ore 19:00. Due progetti che vanno incontro a chi intende recarsi al mare o al mercato in piena autonomia.