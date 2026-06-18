Il personal trainer Gianluca Silvestrini ha trasformato il percorso normalmente suddiviso in tre tappe in una lunga sfida contro il cronometro: 51,75 chilometri registrati, 1.884 metri di salita e un arrivo sulla spiaggia tirrenica con appena 118 secondi di margine rispetto all’obiettivo personale

Toccare il mare Ionio al mattino e raggiungere il Tirreno prima dello scoccare delle sette ore. È la sfida portata a termine da Gianluca Silvestrini, conosciuto sui social come GianXFit, che ha attraversato la Calabria di corsa seguendo il "Kalabria Coast to Coast", da Soverato a Pizzo.

Il risultato è arrivato per un soffio: 6 ore, 58 minuti e 2 secondi. «La scommessa era farlo sotto le dodici ore - racconta lo youtuber -. Ma in cuor mio volevo scendere sotto le sette». Un obiettivo centrato con meno di due minuti di margine, dopo boschi, sterrati, salite e qualche deviazione.

Quasi 52 chilometri e una corsa contro il tempo

La partenza avviene sulla spiaggia di Soverato, con il rituale tocco dell’acqua ionica. Poi GianXFit punta verso l’entroterra, seguendo i segnavia del cammino tra le Preserre calabresi. Il suo dispositivo, all’arrivo, registra 51,75 chilometri e 1.884 metri di salita.

Il video alterna la fatica a un racconto leggero. Non mancano le indicazioni da interpretare, gli incontri con chi cerca funghi nei boschi e perfino un bicchiere di vino offerto lungo il tragitto. A ventidue chilometri dalla meta restano due ore e 45 minuti per riuscire nell’impresa personale.

Negli ultimi sei chilometri ricompare il mare, ma il cronometro non concede distrazioni. La corsa termina sulla spiaggia di Pizzo, dove Silvestrini si inginocchia per toccare l’acqua tirrenica e controlla il tempo. Il muro delle sette ore è caduto per appena 118 secondi.

Chi è GianXFit

GianXFit è un creator, personal trainer e coach ibrido, laureato in Salute e attività fisica. Nei suoi canali racconta un metodo che combina allenamento della forza e discipline di resistenza, due mondi che porta avanti in prima persona come ultrarunner e sollevatore di pesi.

I suoi contenuti spaziano dalla corsa alla palestra, dall’alimentazione ai falsi miti del fitness, con spiegazioni tecniche e una costante dose di ironia. Anche durante la traversata calabrese trova il tempo per scherzare quando un automobilista fraintende il nome del canale: «Otto persone su dieci leggono Gian Fix. Ho sbagliato nome, dovevo chiamarmi così».

Il Kalabria Coast to Coast tra Ionio e Tirreno

Il "Kalabria Coast to Coast" è un itinerario naturalistico di 55,3 chilometri, normalmente suddiviso in tre tappe. Parte da Soverato, attraversa Petrizzi, San Vito sullo Ionio, Monterosso Calabro e l’area del lago Angitola, per terminare a Pizzo.

Nato per essere assaporato lentamente tra uliveti, vigneti, borghi e boschi, il percorso è diventato negli ultimi anni uno dei cammini più conosciuti della regione. Reso ufficialmente fruibile dall’associazione Kalabria Trekking nell’estate del 2020, nel 2022 è stato citato dal Time tra i "World’s Greatest Places" nel servizio dedicato alla Calabria.

I numeri confermano un consenso crescente: nel 2024 sono state registrate oltre 1.800 presenze, con una partecipazione particolarmente alta nei mesi primaverili e autunnali.