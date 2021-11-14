Il cittadino somalo, che ha trovato e restituito un portafogli, il prossimo 29 novembre sarà nominato da Mattarella Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Al Presidente vorrebbe chiedere la cittadinanza italiana

«Sono molto contento di questo riconoscimento e anche tutta la mia famiglia. Ma restituendo quei soldi ho fatto soltanto il mio dovere, quel giorno mi sono messo nei panni di chi aveva perso tutto quel denaro e immaginavo la sua preoccupazione. E se fosse capitato a me? Mi sono subito chiesto. Quindi dovevo assolutamente trovare il proprietario». Dall’altro capo del telefono a parlare è un emozionato Mohamed Ali Hassan, il cittadino somalo che lo scorso mese di luglio ha trovato per strada e subito restituito un portafogli alla sua legittima proprietaria (una signora di Maierato) con all’interno cinquemila euro. Il fatto è avvenuto davanti al Comune di Vibo Valentia. Un gesto premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la nomina di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia si terrà il prossimo 29 novembre al Quirinale. [Continua in basso]

«Quel giorno vorrei chiedere al Presidente la cittadinanza italiana – spiega ancora al giornalista Mohamed Ali Hassan – Sono anni che lavoro in Italia. Ho chiesto la carta di soggiorno in Questura ma per intoppi vari ancora non mi è stata rilasciata». Mohamed Ali Hassan è, infatti, costretto a rinnovare sempre con un visto il permesso di soggiorno, perché per avere un permesso nuovo e duraturo serve il passaporto, ma il suo è scaduto e all’ambasciata somala, a Roma, non rilasciano nulla per problemi interni alla Somalia.

«Spero tanto che il vostro Presidente possa fare qualcosa per me – chiude il nostro interlocutore – Chiedo solo di essere cittadino di questo Paese. Lo vorrei tanto anche e soprattutto per la mia famiglia, per i miei figli che ormai sono italiani a tutti gli effetti». [Continua in basso]

La cittadinanza italiana permetterebbe a Mohamed Ali Hassan di godere degli stessi diritti e doveri di tutti gli altri italiani. Sarebbe finalmente un cittadino italiano. Da tempo, ad esempio, ha fatto richiesta per avere dall’Inps gli assegni familiari per i suoi sei figli, visto che la signora Maria Folino Murmura, moglie del compianto senatore Antonino, versa regolarmente i contributi come collaboratore domestico, ma nulla. L’Inps non li rilascia. Insomma, a Mohamed Ali Hassan non resta che sperare in Mattarella. Nella disponibilità del Presidente della Repubblica che il prossimo 29 novembre gli conferirà la nomina di eroe civile con il riconoscimento di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.