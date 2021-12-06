La coppia di giovani ballerini, 14 anni lei, 15 lui, si sono classificati 5° ai campionati mondiali Junior di danza che si sono disputati lo scorso weekend

La città di Vibo Valentia conquista il mondiale di danza. La coppia di giovani ballerini formata da Ilaria Coloca e Antonio Dubrivnyy si aggiudica il 5° posto ai campionati mondiali categoria junior danze standard-latino americane, che si sono disputati lo scorso weekend in Lituania.

I giovani danzatori, 14 anni lei, 15 lui, hanno gareggiato con 25 coppie provenienti da tutto il mondo risultando tra i primi posti. Una notizia che inorgoglisce la città di Vibo Valentia e i maestri Gregorio Corello e Darya Suslova nella cui scuola di danza si sono formati i campioni. «È inutile dire cosa possiamo provare da insegnanti – scrive sui social Gregorio – ma una cosa è certa ci avete reso orgogliosi fino alla fine». [Continua in basso]

Antonio e Ilaria ballano insieme da 5 anni e hanno già conquistato diverse medaglie e titoli. Una passione nata per gioco e oggi nella loro bacheca personale possono vantare diversi titoli italiani e non nella categoria danze latino-americane e sportiva. I due maestri ballerini ringraziano il team di insegnanti della scuola di danza oltre ai genitori dei ragazzi per i sacrifici che tutti i giorni fanno per loro. Ilaria e Antonio – ricorda il maestro – hanno dovuto passare 4 selezioni prima di arrivare in finale: «È stata una battaglia che abbiamo vinto», dice commosso Gregorio Corello che ricorda come la danza sportiva sia una disciplina molto seguita all’estero, con palazzetti strapieni: «sarebbe bello – conclude – vedere più pubblico anche in Italia».