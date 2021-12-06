Tutti gli articoli di Società
La città di Vibo Valentia conquista il mondiale di danza. La coppia di giovani ballerini formata da Ilaria Coloca e Antonio Dubrivnyy si aggiudica il 5° posto ai campionati mondiali categoria junior danze standard-latino americane, che si sono disputati lo scorso weekend in Lituania.
I giovani danzatori, 14 anni lei, 15 lui, hanno gareggiato con 25 coppie provenienti da tutto il mondo risultando tra i primi posti. Una notizia che inorgoglisce la città di Vibo Valentia e i maestri Gregorio Corello e Darya Suslova nella cui scuola di danza si sono formati i campioni. «È inutile dire cosa possiamo provare da insegnanti – scrive sui social Gregorio – ma una cosa è certa ci avete reso orgogliosi fino alla fine». [Continua in basso]
Antonio e Ilaria ballano insieme da 5 anni e hanno già conquistato diverse medaglie e titoli. Una passione nata per gioco e oggi nella loro bacheca personale possono vantare diversi titoli italiani e non nella categoria danze latino-americane e sportiva. I due maestri ballerini ringraziano il team di insegnanti della scuola di danza oltre ai genitori dei ragazzi per i sacrifici che tutti i giorni fanno per loro. Ilaria e Antonio – ricorda il maestro – hanno dovuto passare 4 selezioni prima di arrivare in finale: «È stata una battaglia che abbiamo vinto», dice commosso Gregorio Corello che ricorda come la danza sportiva sia una disciplina molto seguita all’estero, con palazzetti strapieni: «sarebbe bello – conclude – vedere più pubblico anche in Italia».