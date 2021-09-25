L’insediamento del nuovo capo della Chiesa vibonese è, invece, previsto per sabato prossimo nella cattedrale della città normanna

Monsignor Attilio Nostro è stato nominato nuovo vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea questo pomeriggio nella basilica San Giovanni in Laterano di Roma. La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal cardinale vicario Angelo De Donatis. Accanto al vicario di Papa Francesco monsignor Fortunato Morrone, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, e monsignor Francesco Massara, arcivescovo di Camerino-San Severino Marche e vescovo di Fabriano-Matelica. Prevista la partecipazione di una folta rappresentanza di clero, fedeli e autorità civili della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. La liturgia della sacra funzione è stata animata dal coro della diocesi di Roma. L’insediamento del nuovo vescovo Attilio Nostro è, invece, previsto per sabato prossimo, 2 ottobre, a Mileto, alle ore 17, nella basilica cattedrale della città normanna.