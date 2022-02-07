Messaggio in occasione del giorno della nascita del compianto presule che fu alla guida della diocesi dal 1979 al 2006

«Carissimi sacerdoti, oggi ricordiamo il giorno della nascita del vescovo Cortese. Desidero che oggi, durante la celebrazione della messa, venga ricordato in tutta la diocesi come pastore e padre. Dal cielo monsignor Cortese continua a intercedere per noi presso il Padre celeste con lo stesso amore paterno che ha sempre sentito per i sacerdoti, il popolo di Dio e la sua diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea». Queste le parole del vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea Attilio Nostro che ha, dunque voluto ricordare il compianto monsignor Domenico Tarcisio Cortese (vescovo della diocesi dal 1979 al 2006) in occasione del giorno della sua nascita. Monsignor Domenico Tarcisio Cortese – lo ricordiamo – è scomparso l’11 novembre del 2011, a causa di un infarto, all’interno dell’appartamento romano che da qualche tempo occupava nella Casa di Fraternità sacerdotale “Madre Teresa Casile”. Aveva 80 anni. Ad accorgersi della sua morte, in quella triste mattinata autunnale, furono alcune Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù, gestori dell’Istituto capitolino. Alcuni giorni dopo, il suo corpo venne tumulato con tutti gli onori all’interno di un bel monumento marmoreo situato sulla navata destra della basilica cattedrale di Mileto, chiesa madre della millenaria diocesi che lui aveva guidato per quasi un trentennio.