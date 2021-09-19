Il rinnovo arriva dopo quattro anni di mandato. Alta l’affluenza al voto con l’80% degli iscritti

In seguito alle elezioni svoltesi in prima convocazione nei giorni 16 e 17 settembre 2021, e alla proclamazione degli eletti avvenuta il successivo 18 settembre, l’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Vibo Valentia ha un nuovo consiglio eletto dall’assemblea degli iscritti.

Il rinnovo dell’organo arriva dopo l’operato del consiglio uscente, composto dal presidente Antonino Greco, dal vice presidente Francesco La Bella, dalla tesoriera Giovanna Cugliari, dal segretario Pietro Contartese e dai consiglieri Saveria Giannini, Antonino Denami, e Pasquale Nardo.

Le recenti elezioni hanno visto la riconferma del dott. Antonino Denami e del dott. Pietro Contartese, e l’elezione dei neo eletti Christoph Nardo, Giovanna Giannini, Domenico Manco, Gabriel Figliuzzi e Nazzario Monteleone.

I nuovi eletti, nel salutare il presidente uscente Antonino Greco e i consiglieri uscenti per l’impegno e passione nel lavoro svolto per far crescere l’Ordine nei quattro anni di mandato precedente, ringraziano i colleghi che hanno partecipato alle votazioni raggiungendo un’eccezionale affluenza dell’80% degli iscritti aventi diritto al voto.