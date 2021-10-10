Tutti gli articoli di Società
Causa maltempo le celebrazione di beatificazione del Ven. Don Francesco Mottola, presieduta da S. Em.za il Signor Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi si è svolta nella cattedrale e non più nel piazzale antistante l’Isola di Tropea.
Per permettere ai partecipanti di potere raggiungere la cattedrale, la cerimonia è stata posticipata alle 11.00
La celebrazione trasmessa in diretta su LaCtv, www.lactv.it e in streaming sulla pagina Facebook de Il Vibonese e Telepadre Pio.