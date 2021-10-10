Causa maltempo le celebrazione di beatificazione del Ven. Don Francesco Mottola, presieduta da S. Em.za il Signor Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi si è svolta nella cattedrale e non più nel piazzale antistante l’Isola di Tropea.

Per permettere ai partecipanti di potere raggiungere la cattedrale, la cerimonia è stata posticipata alle 11.00

La celebrazione trasmessa in diretta su LaCtv, www.lactv.it e in streaming sulla pagina Facebook de Il Vibonese e Telepadre Pio.