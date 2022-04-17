Dopo lo stop a causa della pandemia, la manifestazione è stata riproposta raccogliendo grandissima partecipazione

È il momento più atteso della Pasqua vibonese e richiama folle di fedeli e spettatori. A Vibo Valentia in migliaia si sono dati appuntamento nel cuore della città – corso Vittorio Emanuele III – per assistere alla tradizionale Affruntata. Dopo lo stop lo scorso anno a causa della pandemia, la suggestiva e storica rappresentazione è stata riproposta riscuotendo grande partecipazione. Il messaggio di Resurrezione, la corsa di San Giovanni, l’incontro tra la Madonna vestita a lutto e Gesù. Poi il velo nero che cade, l’urlo di giubilo, gli applausi commossi e le lacrime dei fedeli. [Continua in basso]



Un evento carico di significati, accolto con grande emozione dall’intera comunità. L’Affruntata è stata curata, come da tradizione, dall’Arciconfraternita del Rosario e si è confermata uno degli eventi religiosi più attesi del comprensorio vibonese. Un’emozione fortissima per i fedeli, alcuni rientrati in città proprio in occasione delle festività pasquali, che hanno potuto così riappropriarsi di una delle pagine più suggestive delle tradizioni cittadine. In basso le foto realizzate da Fotomoderna Grillo.