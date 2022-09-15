La Perla del Tirreno conquista gli ospiti della 14esima edizione dell’evento ospitato quest’anno ad Abbateggio e Caramanico Terme

Festival Nazionale dei borghi più belli d’Italia con Tropea che conquista gli ospiti della 14esima edizione dell’evento ospitato quest’anno ad Abbateggio e Caramanico Terme (Pe). Reti e sinergie per valorizzare e promuovere l’icona turistica della Calabria oltre i confini regionali, continua l’impegno dell’amministrazione comunale. Il borgo dei borghi 2021, rappresentato dal presidente del consiglio comunale Francesco Monteleone, ha mostrato le sue bellezze paesaggistiche ed architettoniche attraverso una serie di pubblicazioni e con l’ausilio del video racconto Le Pietre Parlanti, prodotto e realizzato dalla Compagnia Teatrale BA17 di Angelica Artemisia Pedatella. [Continua in basso]

Grazie al Gal Terre Vibonesi è stata poi offerta una degustazione delle eccellenze ed icone agroalimentari locali, dalla cipolla rossa di Tropea Igp Calabria, alla ‘nduja di Spilinga, dai formaggi del Poro al miele delle terre vibonesi sino al vino dell’associazione Costa degli dei. Il sindaco ha colto l’occasione per ringraziare il presidente dell’associazione dei borghi più Belli d’Italia, Fiorello Primi, l’assessore all’agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo ed il dirigente regionale Giacomo Giovinazzo ed il Gal Terre Vibonesi attraverso il presidente Vitaliano Papillo per la fondamentale collaborazione.