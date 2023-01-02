Ecco da quando sarà valido il provvedimento a seguito dei lavori di ripristino del manto stradale e in quali punti della città

Interdetta la sosta a tutti i veicoli in dodici vie del centro. Su richiesta prodotta dalla socità Open Fiber, è stata emanata, a decorrere dalla giornata di oggi, un’ordinanza per il divieto di sosta in alcune vie della città capoluogo al fine di procedere al rifacimento della pavimentazione stradale. I lavori di ripristino del manto stradale sono conseguenti agli scavi che sono stati effettuati nelle scorse settimane per la posa dei cavi afferenti alla fibra ottica. Con decorrenza dalle ore 7 di stamani, infatti, fino alle ore 16 e a seguire nei giorni successivi, con medesimo orario, fino a ultimazione dei lavori – che non dovrebbero andare oltre il 10 gennaio 2023, si specifica nel provvedimento -, è stato istituito il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione coatta, nelle vie: Murmura, Pellicano, A. Manzoni, Gentile, J. Palack, D. Alighieri, Barreca, Papandrea, Nino Bixio, Cortese, Leopardi e viale Kennedy. Il divieto di sosta avrà validità nei tratti e secondo giorni e orari indicati negli appositi divieti che saranno di volta in volta ivi collocati. [Continua in basso]

“L’amministrazione comunale – riporta l’ordinanza – rimane completamente esonerata da eventuali danni a persone o cose che possano cagionarsi con l’attuazione del presente provvedimento che saranno interamente a carico della ditta titolare dell’autorizzazione e incarica la suddetta, esecutrice dei lavori, con l’ausilio di personale proprio e di concerto con il comando di polizia municipale, per la predisposizione di quanto necessario per l’attuazione del provvedimento di divieto. In particolare dovrà predisporre e collocare idonea segnaletica conformemente al codice della strada almeno 48 ore prima dell’orario previsto per il divieto provvedendo, nel contempo, al mantenimento in perfetta efficienza della stessa sia diurna che notturna affinchè possa consentire al personale preposto un corretto intervento dell’attività sanzionatoria qualora si renda necessaria”.

