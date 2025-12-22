Grande successo per l’iniziativa promossa dall’associazione Augustus. Il sindaco: «Momento di straordinaria socialità che ha unito la nostra comunità e gli ospiti stranieri accolti nel progetto Sai». Il 28 si replica

Più di millecinquecento visitatori, famiglie arrivate anche dai comuni vicini, bambini con gli occhi pieni di meraviglia e adulti coinvolti da un clima di condivisione autentica. Si è chiusa così la prima edizione del Villaggio di Babbo Natale a Filadelfia, un’iniziativa che ha trasformato il Natale in un’esperienza collettiva, capace di andare oltre la semplice festa.

Organizzato dall’associazione Augustus Filadelfia, insieme alla Cooperativa Iride e alla Cooperativa Enea, nell’ambito del progetto Sai – Sistema di Accoglienza e Integrazione, il Villaggio ha saputo coniugare intrattenimento e valori sociali. Gli allestimenti curati nei minimi dettagli, l’animazione per i più piccoli e la presenza di Babbo Natale hanno creato un’atmosfera immersiva, resa ancora più viva dai personaggi che hanno popolato gli spazi: da Super Mario e Luigi a Topolino e Minni, passando per Batman, Spider-Man, Capitan America, il Grinch e gli immancabili elfi.

Un entusiasmo tale da spingere gli organizzatori a prevedere un’apertura straordinaria, per permettere anche a chi rientra in città per le festività di vivere la magia del Villaggio.

Il valore dell’evento non si è limitato al divertimento. Il coinvolgimento attivo dei beneficiari del progetto Sai nell’organizzazione ha rappresentato uno degli aspetti più significativi: un esempio concreto di come l’integrazione possa diventare una risorsa per il territorio e non solo un principio astratto. Accanto ai bambini, anche gli anziani sono stati protagonisti del Natale solidale dell’Augustus Filadelfia, con le visite nelle case di cura di Francavilla e Filadelfia e la consegna dei panettoni come gesto di vicinanza.

Presente sia all’inaugurazione sia alla serata conclusiva, animata da una banda jazz nonostante il maltempo, il sindaco Anna Bartucca ha voluto sottolineare il valore profondo dell’iniziativa. «L’iniziativa promossa dell’associazione Augustus Filadelfia con la realizzazione del Villaggio di Babbo Natale – ha dichiarato – rappresenta un momento di straordinaria socialità ed inclusione che ha unito la nostra comunità con ospiti stranieri accolti nel progetto Sai». Un evento che, ha aggiunto, «attraverso il calore e la magia del Natale ha saputo abbattere barriere culturali e costruire ponti di solidarietà».

Il successo di questa prima edizione lascia intravedere prospettive future. L’associazione promotrice si dice soddisfatta del lavoro svolto e guarda già avanti, con l’obiettivo di rendere il Villaggio di Babbo Natale un appuntamento fisso negli anni a venire. Intanto, la magia non è ancora finita: il Villaggio riaprirà il 28 dicembre, in via Fom Servello 16, per continuare a regalare sorrisi e momenti di condivisione a tutta la comunità.