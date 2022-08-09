Di Ilaria Giampà

Si corre per vincere, per partecipare, ma si può correre soprattutto per curare. La “Stracittadina” di Filadelfia, giunta ormai alla VI edizione, coinvolge mente e corpo di tanti atleti, adulti e bambini, che prendono parte alla manifestazione podistica non competitiva. L’evento si terrà domani, mercoledì 10 agosto, ed è aperto a tutti. La quota di iscrizione è di 10 euro per adulti e 5 euro per bambini e ragazzi. Le gare/corse saranno di vario tipo: la competitiva di 10 km con 5 giri (per tesserati Fidal), la non competitiva di 4 km con 2 giri, i camminatori 2 km con un giro ed infine i bambini e ragazzi 100, 200 e 800 metri. I veri protagonisti in questa giornata di festa sportiva saranno i piccoli pazienti del reparto di Neurochirurgia infantile che la Federazione Gene del Policlinico Gemelli di Roma accoglie e sostiene quotidianamente, insieme alle loro famiglie. È a loro che va ogni anno l’intero ricavato della manifestazione sportiva, l’evento che, con grande soddisfazione di cittadini e organizzatori, ha ricevuto per la prima volta nel 2022 l’omologazione Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera). Tutti gli iscritti riceveranno la maglietta della manifestazione e il pacco gara con prodotti locali. [Continua in basso]

Una corsa nobile, dunque, nel segno del benessere, dello sport e della solidarietà, ideata nel 2015 dall’atleta filadelfiese e vice presidente della Federazione GeNe Davide Giampà, con il supporto del Comune e Martesana Corse, per contribuire a promuovere la ricerca scientifica sulle patologie d’interesse neurochirurgico pediatrico. La Federazione GeNe nasce nel 2009 dal desiderio e dall’esigenza comune di genitori e medici di far fronte alla gestione, sempre più complessa e articolata, del bambino affetto da patologie di interesse neurochirurgico. “Ge-Ne”, in effetti, è l’acronimo di Genitori, Neurochirurghi, Neurooncologi e Neuropsichiatri Infantili. Queste quattro figure centrali agiscono in sinergia per fornire un supporto ai bambini e alle famiglie, non solo durante il periodo del ricovero, ma anche prima e dopo lo stesso. La federazione si occupa di sostenere le famiglie in reparto, l’attività di ricerca medica, l’acquisto di strumenti di diagnosi e interventi innovativi, umanizzazione pittorica dei reparti ospedalieri per regalare un ambiente colorato e accogliente i bambini della Neurochirurgia infantile del Policlinico Gemelli.