La pellicola, diretta da Volfango De Biasi, è stata prodotta dalla Mad ed è stata presentata al Festival Internazionale di Roma

A distanza di quasi tre anni dalla sua prematura scomparsa, Antonio fa parlare di sé, suscita emozioni, ricordi, sensazioni, riflessioni sulla vita e sul destino di ciascuno di noi. Una vita breve, ma intensa la sua, che ha lasciato un segno indelebile, nonostante il male che lo aveva colpito negli ultimi due anni prima del conseguimento del diploma all’istituto tecnico industriale di Vibo Valentia gliela avesse fatta odiare al punto di dire “basta”. Chi l’ha conosciuto, apprezzava i suoi modi franchi, sinceri, la sua disponibilità d’animo, la sua voglia di fare, la sua smisurata passione per lo sport. Praticava diverse discipline dal tennis al calcio. Da calciatore ha fatto parte della squadra del “Crazy For Footbal“ vincendo il campionato mondiale.

Il 3 agosto di due anni fa i suoi compagni di squadra insieme al dottor Rullo, medico che segue i ragazzi che soffrono di disturbi psichici, lo hanno voluto ricordare in un memorial svoltosi a Filogaso. Il memorial – organizzato dalla Pro loco insieme all’équipe tecnico-scientifica della nazionale e patrocinato dalla Regione Calabria, dal Cip (Comitato italiano paralimpico), dal Coni nazionale, da Ecos, da International Football Committee e da Dream World Cup – ha voluto ricordare uno dei suoi giocatori, Antonio Barba, campione del mondo nella finale della Dream World Cup 2018 contro il Cile. Sono state, inoltre, ultimate le riprese del film dedicato proprio a quei giovani campioni. [Continua in basso]

Il film è stato diretto da Volfango De Biasi e prodotto dalla Mad e presentato al Festival Internazionale di Roma e andrà in onda questa sera su Rai Uno alle 21,30. Nel cast la partecipazione di Sergio Castellitto e Max Tortora. Antonio è interpretato dal Walter Cordopatri. Insomma, un giusto tributo ad Antonio ed a tutti quei ragazzi che cercano una loro collocazione nella vita e che dimostrano un profondo desiderio di partecipazione e di inclusione.