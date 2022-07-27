In quella giornata è prevista l’entrata della statua della Vergine giovinetta nella chiesa della Villa della Gioia di Paravati, prossima a essere consacrata

In attesa del 6 agosto, giorno in cui è prevista la consacrazione e dedicazione al "Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime" della chiesa della Villa della Gioia di Paravati, nella spianata dell'omonima Fondazione, sorta anni fa su input della Serva di Dio Natuzza Evolo, si stanno limando gli ultimi dettagli in vista della preghiera mariana del primo agosto. In quella data, nello specifico, ricorre il "Perdono di Assisi", l'indulgenza della remissione dei peccati concessa nel 1216 da Papa Onorio III a San Francesco d'Assisi, nei riguardi di chiunque in quella giornata e nella successiva visiti la "Porziuncola" e le altre chiese parrocchiali o francescane del globo. Da qui l'esigenza del vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, di vivere in comunione con la Pastorale giovanile diocesana questo momento di grazia. Nell'occasione il presule incontrerà i giovani e gli animatori degli oratori della diocesi. Successivamente ci sarà la liturgia penitenziale e l'accoglienza dell'effige della Vergine "Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime" nella nuova chiesa.

Il programma dettagliato della giornata prevede, alle 10.30 il raduno degli animatori presso la Villa della Gioia e alle 11 l’incontro con monsignor Nostro. Nel pomeriggio, dopo il pranzo a sacco, alle 15 ci sarà un momento di condivisione tra i gruppi. Alle 18.30 l’appuntamento per i giovani e i giovanissimi è a Mileto, nei pressi del campo sportivo, con destinazione finale la realtà di religione e di culto di Mamma Natuzza. L’evento proseguirà, alle 19 con la Madonna che accoglie e accompagna gli intervenuti sul sagrato dell’edificio sacro, alle 19.30 con la liturgia penitenziale e la celebrazione del sacramento della riconciliazione, alle 21 con il canto del Magnificat e l’ingresso finale della statua della Vergine giovinetta nella nuova chiesa, ormai prossima ad essere consacrata.