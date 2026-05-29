Fondazione Valentia Ets apre le candidature per "Allena-Menti – Percorsi di inclusione sociale attraverso la pratica sportiva e il potenziamento delle abilità", il progetto gratuito rivolto a 12 minori residenti o domiciliati in Calabria. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 14 del 4 giugno 2026.

L’iniziativa è destinata a minori con Isee in corso di validità non superiore a 18mila euro, oppure con disabilità, neurodivergenze, disturbi del neurosviluppo o altre condizioni documentate di svantaggio sociale, in base all’attività per cui viene avanzata la candidatura. Il progetto è finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito dell’avviso pubblico "Superabilities", a valere sul Pr Calabria Fesr Fse+ 2021-2027, priorità 4Incl "Una Calabria più inclusiva". Fondazione Valentia Ets è risultata beneficiaria del finanziamento con Ddg n. 3056 del 3 marzo 2026.

Percorsi gratuiti e attività personalizzate

Le attività previste comprendono sport inclusivo, calcio a 5, pallavolo inclusiva, esplorazioni motorie, arteterapia, logopedia, potenziamento cognitivo e accompagnamento educativo. I percorsi sportivi sono rivolti in particolare a minori in condizione di disagio economico o svantaggio socioeconomico, mentre arteterapia, logopedia e potenziamento cognitivo sono destinati a minori con disabilità, neurodivergenze, disturbi del neurosviluppo o condizioni di svantaggio sociale.

«Con Allena-Menti vogliamo trasformare l’inclusione in un’esperienza reale, quotidiana e accessibile», dichiara Anthony Lo Bianco, presidente di Fondazione Valentia Ets. «Ci sono famiglie che spesso non riescono ad accedere a percorsi educativi, sportivi o specialistici per ragioni economiche o per mancanza di opportunità sul territorio. Questo progetto nasce per dare una risposta concreta: attività gratuite, professionisti, accompagnamento educativo e percorsi pensati sui bisogni dei singoli minori. Ogni bambino e ogni ragazzo deve poter avere la possibilità di crescere, esprimersi, sentirsi accolto e valorizzato».

Selezione e modalità di domanda

La selezione sarà effettuata da una commissione interna nominata dalla Fondazione. L’assegnazione alle attività non dipenderà soltanto dalla preferenza indicata nella domanda, ma dalla verifica dei requisiti, dalla valutazione della documentazione, dall’eventuale colloquio conoscitivo e dalla coerenza tra il profilo del minore e l’azione progettuale disponibile.

Le candidature dovranno arrivare entro le ore 14 del 4 giugno 2026. La domanda potrà essere presentata tramite Pec all’indirizzo fondazionevalentia@pec.it, consegnata a mano in busta chiusa nella sede operativa di Fondazione Valentia Ets, in via Fontana Vecchia 41 a Vibo Valentia, oppure inviata con raccomandata A/R. In quest’ultimo caso farà fede la data di effettiva ricezione.

La busta o l’oggetto della Pec dovrà riportare la dicitura "Candidatura progetto Allena-Menti – Avviso Superabilities". Avviso pubblico, modulistica e informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Fondazione Valentia Ets. Per chiarimenti o supporto nella compilazione della domanda è possibile contattare il numero 0963 060785 o scrivere all’indirizzo info@fondazionevalentia.it.

Le informazioni per aderire sono disponibili anche sul sito della Fondazione Valentia.