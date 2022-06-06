Il legame è stato sancito nel piccolo comune del Messinese, dove si sono portati per l'occasione il sindaco Vincenzo Bartone e la direttrice del Polo Museale Mariangela Preta

Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale. È questo il leitmotiv che sta dietro il gemellaggio tra i comuni di Soriano Calabro, nel Vibonese, e di Castel di Lucio, in provincia di Messina. Un legame sancito proprio nel piccolo comune siciliano durante quest’ultimo weekend. Nell’aula consiliare di Castel di Lucio, intitolata a Paolo Borsellino, è stato firmato il gemellaggio. Protagonisti i due sindaci: Giuseppe Nobile per il comune siciliano e Vincenzo Bartone per quello calabrese. Ma non solo, erano presenti anche Mariangela Preta – direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro – e Anna Napoli – direttrice del Museo Civico Castelluzzo di Castel di Lucio. Il gemellaggio, di natura culturale, prevede in primo luogo la conoscenza reciproca delle due comunità e poi la collaborazione per attività culturali e turistiche da portare avanti insieme. Intanto, il sindaco del centro messinese ricambierà presto la visita e sarà ospite a Soriano. [In basso la galleria fotografica]