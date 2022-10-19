"Giovani: dalla devianza alla responsabilità" sarà il tema trattato nel corso dell'evento

Ritorna a Mileto la “Giornata della Legalità” organizzata annualmente dal Comune, dalla locale Amministrazione dei ragazzi e dall’associazione “Libera”. L’edizione 2022 , tesa a ribadire il proprio no alle mafie, a ogni forma di violenza, sopruso e malaffare, si intitola “Giovani: dalla devianza alla responsabilità” ed è programmata per domani 20 ottobre alle 16 nella centrale piazza Badia. Il programma della manifestazione prevede – dopo i saluti istituzionali del sindaco Salvatore Fortunato Giordano, del vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, Monsignor Attilio Nostro, e del dirigente scolastico del locale Istituto comprensivo, Antonello Scalamandrè, gli interventi del sindaco dei ragazzi, Vanessa Arena, e del referente provinciale di Libera, Giuseppe Borrello. Seguiranno, la preziosa testimonianza di don Giuseppe Panizza, responsabile di “Progetto Sud”, e le conclusioni del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, Camillo Falvo. I lavori e gli interventi della serata saranno coordinati dal noto giornalista de LaC Tv Pietro Comito. Mancano poche ore, dunque, all’attesa “Giornata della Legalità” organizzata annualmente dall’Amministrazione comunale nella città sede di diocesi. Un evento molto sentito sul territorio, che negli anni è stato organizzato, tra gli altri, alla memoria del giovane Francesco Prestia Lamberti. Il 15enne fu ucciso per futili motivi da un coetaneo, nel maggio del 2017, proprio tra le campagne della cittadina normanna, nello specifico in località “Vindacitu”.