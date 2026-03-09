In occasione dell’8 marzo un pubblico numeroso e attento ha partecipato al momento di confronto promosso nella Casa della Cultura nel ricordo della vittima di femminicidio

Grande interesse e partecipazione all'incontro svoltosi a Mileto in occasione della Giornata internazionale della donna , organizzato dalla professoressa Lella Santelli con il patrocinio dell'amministrazione comunale e la collaborazione delle associazioni “ Foglie di Dafne ” e “ Accademia Milesia ” e del Cantiere musicale internazionale diretto dal maestro Roberto Giordano. Teatro dell'evento - dal titolo " Assunta: momento che diventa impegno . Il modo più vero per ricordare e trasformare in dolore in libertà" (chiaro riferimento alla vittima del recente caso di femminicidio verificatosi nella cittadina normanna, Assunta Currà) - è stata la Casa della Cultura .

L'incontro, promosso per la Giornata della Donna a Mileto, ha rappresentato un importante momento di confronto tra relatori, istituzioni e partecipanti. Obiettivi dichiarati, promuovere una maggiore consapevolezza su una problematica sociale ancora molto diffusa e sottolineare l'importanza della prevenzione , dell'educazione al rispetto. Finalità, a conti fatti, perfettamente centrati. Nel corso del dibattito e della discussione in sala è emersa la necessità di passare dal ricordo all'impegno collettivo , in modo da trasformare la memoria in responsabilità, il silenzio in voce, l'indifferenza nel cambiamento . Tra i momenti salienti, le letture interpretate in modo coinvolgente e appassionato dalle volontarie dell'associazione “Le Foglie di Dafne”, da sempre impegnata contro la violenza di genere, e da Dolores Mazzeo , a sua volta intervallate dalle apprezzate voci delle allieve della classe di canto del Cantiere musicale internazionale, diretta dalla maestra Caterina Francese.