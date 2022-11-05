Alla cerimonia presenti le autorità civili e militari nonché gli alunni dell’Istituto “Vespucci”. L’evento realizzato con la collaborazione della Pro loco e della parrocchia

Organizzata dall’Istituto comprensivo Statale “A.Vespucci” con la collaborazione della Pro loco e della Parrocchia di Vibo Marina, si è svolta una cerimonia di commemorazione in occasione della ricorrenza del IV novembre. Alla presenza delle Autorità civili e militari è stata deposta una corona d’alloro in onore e suffragio del marinai che hanno immolato la loro vita, in pace e in guerra, nell’adempimento del proprio dovere. Gli onori ai caduti sono stati resi da un picchetto della Capitaneria di Porto, mentre gli alunni dell’istituto Vespucci, in un corteo composto e gioioso, si sono portati fino al corso principale della cittadina soffermandosi presso l’”Aiuola della Memoria”, un luogo che conserva dei riferimenti identitari quali la grande pietra che ricorda i 150 anni del porto e il pregevole mosaico che riproduce l’effigie di Santa Venera nonché l’àncora dedicata a quanti, militari e civili, hanno perso la vita in mare. [Continua in basso]

Nella breve introduzione, il presidente della Pro loco, Enzo De Maria, ha voluto ringraziare in modo particolare i numerosi ragazzi presenti, i loro insegnanti e i familiari per aver organizzato un evento di grande spessore civile che rende onore alla Scuola e fa ben sperare in una Comunità più forte e unita. Il vice-preside Andrea Mamone si è poi soffermato sull’importanza del rapporto scuola-territorio, mentre il parroco mons. Di Bella, nel ricordare le tante vite che ogni guerra spezza e i tanti conflitti attuali, ha rimarcato il bisogno di una cultura di pace. I ragazzi della Scuola Media hanno quindi recitato brani significativi di alcune poesie riguardanti sentimenti contrastanti fra quanti parteciparono alla Grande Guerra. La prof.ssa Abussi , in seguito, ha dato lettura di una lettera inviata dal fronte, nel 1916, dal soldato vibonese Pasquale De Maria, morto dopo aver compiuto azioni eroiche e al quale è intitolata la Scuola elementare di Vibo Marina.

Un corteo di ragazzi ha deposto una corona di alloro al monumento con l’àncora ai Caduti del Mare e, a seguire, la corona del Comune portata dai vigili urbani. Dopo la preghiera e la benedizione da parte di mons.Di Bella, è stato osservato un minuto di silenzio dopo lo squillo della tromba. L’intervento del comandante della Capitaneria di Porto, C.F. Spalluto, si è incentrato sull’impegno odierno delle Forze Armate nelle missioni di pace e sicurezza, mentre il vicesindaco avv. Scalamogna ha manifestato aprrezzamento per la singolare manifestazione che ha visto la presenza di tanti giovani. In conclusione, l’Orchestra della Scuola media, al gran completo, ha intonato l’Inno nazionale , le cui note sono riecheggiate in modo solenne e suggestivo in tutto il bacino portuale.

