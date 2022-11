Dall’Autorità di sistema in arrivo significative novità per il porto di Vibo Marina

Il comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha approvato all’unanimità il Bilancio di previsione 2023-2025 e il Piano operativo triennale 2023/2025. «Tra le pieghe dei documenti di programmazione che guardano allo sviluppo dei cinque porti – è detto in una nota – diverse sono le misure pianificate per la realizzazione di opere infrastrutturali e per la manutenzione straordinaria degli scali portuali che definiscono la strategia adottata dall’Ente, presieduto da Andrea Agostinelli, a sostegno della crescita dei porti di competenza (Gioia Tauro – Crotone – Taureana di Palmi – Corigliano Calabro e Vibo Marina). Il Pot 2023-2025 pianifica gli investimenti previsti nelle diverse annualità in modo coerente con la strategia attuata dall’Ente. Al suo interno, gli interventi principali sono stati inquadrati in specifiche macroaree per dare risposte in termini di manutenzione del patrimonio pubblico demaniale, capacità portuale e accessibilità marittima, efficientamento energetico e ambientale e digitalizzazione della logistica e dei porti».



Per quanto riguarda il porto di Vibo Marina, nella nota si precisa, che «entro dicembre si procederà all’affidamento dei lavori di Risanamento e consolidamento delle banchine portuali Pola, Tripoli, Papandrea e Buccarelli, mentre nell’attuale programmazione è stata pianificata la manutenzione straordinaria delle aree interne al porto, con particolare attenzione alla funzionalità dei piazzali e delle banchine». Tra gli altri punti all’ordine del giorno, come detto, è stato votato anche l’aggiornamento del Piano organico dei porti. Dall’analisi effettuata dall’Ente, è stato evidenziato un prudenziale aumento dell’organico, che potrebbe riguardare complessivamente l’assunzione di 22 unità, delle quali sei a Gioia Tauro, 10 tra Corigliano Calabro e Crotone e sei a Vibo Marina. Altro importante adempimento relativo all’attività di verifica amministrativa eseguita dall’ufficio Demanio e votato all’unanimità è la verifica dei Piani d’impresa. Per lo scalo di Vibo Marina, entrato da poco nella circoscrizione dell’Ente, «si offre un dato parziale che, comunque, manifesta buone performance, superiori agli obiettivi presentati dall’impresa nell’atto di richiesta di autorizzazione».