Gli studenti dell’Istituto tecnico Nautico (indirizzo Conduzione del Mezzo Aereo) hanno visitato l’aeroporto internazionale di Lamezia per le attività di Pcto (alternanza scuola-lavoro). Un momento di estrema importanza per i ragazzi, che hanno avuto così la possibilità di interfacciarsi col mondo del lavoro. Gli studenti, accompagnati dai docenti, hanno potuto infatti interloquire con gli operatori dell’aeroporto, apprendendo tecniche e conoscenze rilevanti per il loro percorso di studi.